Sobotné parlamentné voľby budú deviate od vzniku SR a štvrté predčasné

Prehľad vládnych koalícií od prvých slobodných volieb v roku 1994



Prvé volebné obdobie - predčasné parlamentné voľby 30. septembra a 1. októbra 1994



Na čele vlády stál Vladimír Mečiar (HZDS). Tvorili ju koalícia Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) a Roľnícka strana Slovenska (RSS), Slovenská národná strana (SNS) a Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Predsedom NR SR bol Ivan Gašparovič (HZDS).







Druhé volebné obdobie - parlamentné voľby 25. a 26. septembra 1998



Vládu pod vedením Mikuláša Dzurindu (SDK) vytvorili Slovenská demokratická koalícia (SDK), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Demokratická únia (DÚ), Strana demokratickej ľavice (SDĽ), Strana maďarskej koalície (SMK) a Strana občianskeho porozumenia (SOP). Na čele parlamentu bol Jozef Migaš (SDĽ).







Tretie volebné obdobie - parlamentné voľby 20. a 21. septembra 2002



V parlamentných voľbách zvíťazilo HZDS, ale vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Vládny kabinet vedený Mikulášom Dzurindom vytvorili štyri strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ), KDH, SMK a Aliancia nového občana (ANO). Predsedom parlamentu bol Pavol Hrušovský (KDH).







Štvrté volebné obdobie - predčasné parlamentné voľby 17. júna 2006



Vládu pod vedením Roberta Fica (Smer-SD) vytvorili tri strany: Smer-SD, SNS a ĽS-HZDS. Predsedom parlamentu bol Pavol Paška (Smer-SD).







Piate volebné obdobie - parlamentné voľby 12. júna 2010



Súčasťou vládnej koalície pod vedením SDKÚ-DS, ktorá nominovala na post premiérky Ivetu Radičovú, boli SaS, Most-Híd a KDH. Predsedom parlamentu sa stal Richard Sulík (SaS). Po kríze v koalícii súvisiacej s tzv. eurovalom nebola vláde v parlamente 11. októbra 2011 vyslovená dôvera.



Piate volebné obdobie bolo najkratším v histórii NR SR. V jeho závere stál na čele parlamentu od 13. októbra 2011 Pavol Hrušovský (KDH).







Šieste volebné obdobie - predčasné parlamentné voľby 10. marca 2012



Predseda Smeru-SD Robert Fico vytvoril po prvý raz v histórii SR jednofarebnú vládu, ktorá mala dostatočnú podporu v parlamente. Na čele NR SR bol od 4. apríla 2012 Pavol Paška (Smer-SD) a po jeho odstúpení od 25. novembra 2014 Peter Pellegrini (Smer-SD).







Siedme volebné obdobie - parlamentné voľby 5. marca 2016



Vládu vytvorili Smer-SD, SNS, Most-Híd a #Sieť. Krátko po voľbách sa poslanecký klub strany #Sieť rozpadol a štvorkoalícia sa zmenila na trojkoalíciu za účasti Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd.



Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice podal premiér Fico 15. marca 2018 demisiu. Jeho nástupcom sa stal 22. marca 2018 Peter Pellegrini (vtedy Smer-SD) s koaličnými partnermi SNS a Most-Híd. Predsedom parlamentu bol Andrej Danko (SNS).







Ôsme volebné obdobie - parlamentné voľby 29. februára 2020



Vládnu koalíciu vytvorili OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, ktoré získali v parlamente ústavnú väčšinu. Premiérom sa stal Igor Matovič (OĽANO) a predsedom parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).



Po sérií demisií a pozastavení účasti SaS v koalícii vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 1. apríla 2021 vládu premiéra Eduarda Hegera. Tvorili ju tie isté politické subjekty. Po tom, ako Národná rada SR vyslovila 15. decembra 2022 nedôveru Hegerovej vláde, vymenovala prezidentka 15. mája 2023 vládu odborníkov na čele s Ľudovítom Ódorom.











Bratislava 27. septembra (TASR) – V sobotu 30. septembra sa od 07.00 h do 22.00 h. uskutočnia v poradí štvrté predčasné a celkovo deviate parlamentné voľby od vzniku samostatnej SR. TASR prináša v tejto súvislosti sumarizujúci dokumentačný materiál.Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Politický subjekt môže najneskôr 48 hodín pred voľbami vziať späť celú svoju kandidátku. Takisto sa môže aj kandidát najneskôr 48 hodín pred začatím hlasovania vzdať svojej kandidatúry alebo ho môže strana odvolať.Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Volič vo volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom. Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní.V septembrových parlamentných voľbách môže volič do obálky vložiť hlasovací lístok bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac môže odovzdať štyri preferenčné krúžky.V septembrových predčasných parlamentných voľbách môže prísť k urnám približne 4,3 milióna voličov. Z toho je takmer 185.000 mladých ľudí vo veku od 18 do 21 rokov, ktorí môžu o zložení NR SR rozhodovať prvýkrát. Ide o kvalifikovaný odhad Štatistického úradu (ŠÚ) SR počtu občanov SR vo veku 18 a viac rokov, ktorí majú súčasne trvalý pobyt na Slovensku.Čísla kandidátnych listín vyžrebovala Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebné číslo 1 patrí Pirátskej strane – Slovensko. S číslom 2 nasleduje strana Princíp. Číslo 3 má Progresívne Slovensko a 4 patrí strane Spoločne občania Slovenska. Pod číslom 5 kandiduje koalícia OĽANO a priatelia, ktorú tvoria: OĽANO, Nezávislí kandidáti, Nova, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar szívek, Kresťanská únia a Za ľudí.Číslo 6 má Komunistická strana Slovenska. Nasleduje zoskupenie Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana s číslom 7. Vlasteneckému bloku patrí číslo 8, pod číslom 9 kandiduje strana Modrí, Most – Híd a s číslom 10 sa o priazeň voličov uchádza strana Spravodlivosť.Slovenskému Hnutiu Obrody prislúcha číslo 11 a 12 patrí Slobode a Solidarite. S číslom 13 kandiduje Hnutie Sme rodina a s číslom 14 strana MySlovensko. Pre Slovenskú národnú stranu bolo vyžrebované číslo 15. Strana Smer - sociálna demokracia bude kandidovať pod číslom 16 a politickému subjektu Hlas - sociálna demokracia patrí 17.Pre stranu Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók./ Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny vyžrebovali číslo 18. Pod číslom 19 kandiduje strana Srdce vlastenci a dôchodcovia - Slovenská národná jednota a prvú dvadsiatku uzatvára Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana.Číslo 21 prislúcha politickej strane Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a 22 bolo určené Demokratom. Posledné tri miesta boli vyžrebované pre Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s číslom 23, Karma má číslo 24 a Republika má číslo 25.Ministerstvo vnútra (MV) SR zriadilo pre voličov infolinku. Dostupná bude aj v deň volieb, teda 30. septembra. Jej služby môžu občania využiť na číslach 02/48592317 a 02/48592312. Do piatka 29. septembra je infolinka dostupná od 7.30 do 15.30 h. V deň konania volieb sa na ňu voliči môžu obrátiť od 7.00 do 22.00 h.: volbysr.sk/sk/#1