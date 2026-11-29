< sekcia Slovensko
Sochár Janiga: Zlé dielo môže verejnému priestoru uškodiť
Prvý materiál, s ktorým začal pred rokmi pracovať, bolo drevo.
Autor TASR
Praha 29. novembra (TASR) - Výtvarne nekvalitné dielo, ktoré je príliš priamočiare, môže podľa slovenského sochára Michala Janigu verejnému priestoru uškodiť, čo sa niekedy stáva aj na Slovensku a v Česku. Tvoriť diela určené do verejného priestoru, ktoré tam zostanú roky, preto vníma ako veľkú zodpovednosť. Za dôležité tiež považuje, aby umelec išiel svojou cestou a nenechal sa ovplyvňovať trendmi. Ako podotkol v rozhovore so spravodajkyňou TASR, v takom prípade by sa z neho mohol ľahko stať len výrobca.
Janiga vyštudoval figurálne sochárstvo na Akadémii výtvarných umení (AVU) v Prahe a v súčasnosti striedavo tvorí v ateliéri na pražskom Žižkove alebo v dielni na Považí, kde spracúva najmä kameň a kov. Jeho tvorba je všestranná od portrétov a monumentov cez trofeje až po abstrakciu a najnovšie sa venuje aj vlastnej edícii nábytku. Spolupracuje s dizajnérmi a architektmi, ktorí za ním chodia s konkrétnymi požiadavkami do svojich projektov, no dielo si uňho môže objednať ktokoľvek.
Prvý materiál, s ktorým začal pred rokmi pracovať, bolo drevo. Z mnohých ďalších, ktoré mu neskôr prešli pod rukami, si obľúbil kameň. „Ale kedykoľvek, keď môžem, rád sa vraciam k drevu a k sekere. K takému trošku fitness. Je to vždy podľa toho, aká je sezóna a aké je počasie, ale aj aký materiál sa práve vyskytne,“ vysvetlil. Sochár by mal podľa neho poznať, ako ktorý materiál funguje, aké má vlastnosti a mal by tiež ovládať čo najviac techník a nástrojov.
Tie svoje na spracovanie obľúbeného kameňa má hlavne na Slovensku, kam sa preto často vracia. Materiál si chodí vyberať priamo do kameňolomu. „Skúšam tam nájsť aspoň nejaký kus, z ktorého by sa dali overiť vlastnosti. Každý kameň sa správa inak a inak reaguje na prácu. Niektorý je dosť odolný, niektorý sa nedá rezať úplne tak ľahko ako iný. Toto všetko človek musí zisťovať ako pokus – omyl,“ podotkol.
Na umelcov sa podľa Janigu často pozerá tak, že tvoria z radosti, a zabúda sa, do čoho všetkého musia investovať – od nákupu materiálu a náradia cez prepravu po energie a ďalšie služby. Výrazne podhodnotené často bývajú zákazky miest a obcí na sochy, busty či iné diela určené do verejného priestoru. V niektorých prípadoch je rozpočet podľa Janigu tak nízky, že pre umelca zostane asi desať percent z celkovej čiastky. Takéto podmienky mnohých profesionálov odradia, čo sa odrazí na výbere autora a následne na nekvalitnom výsledku.
Ak on sám niečo vytvára do verejného priestoru, cíti podľa svojich slov zodpovednosť. Dielo totiž môže aj uškodiť, podotkol. „Verejný priestor nie je nafukovací a naše krajiny, či Slovensko alebo Česko, nemajú toľko kilometrov štvorcových, aby sme si mohli dovoliť nedobré umenie vo verejnom priestore. Bol by som rád, aby sa na to pamätalo a aby si zadávatelia dobre vyberali,“ zdôraznil. Za dôležité považuje, aby výsledok nebol príliš priamočiary. To hrozí, ak autora ženie blížiaci sa termín a nenechá si dostatok času na to, aby svoje dielo s odstupom kriticky zhodnotil.
Vytvoriť sochársky portrét môže podľa neho trvať mesiac, ale aj pol roka. Záleží to aj od toho, či ide o žijúcu osobu alebo o človeka, ktorý už zomrel a sochár si musí naštudovať detaily jeho života. „Musím čerpať z rôznych vedľajších pomocných zdrojov ako fotografie, videá, články, rozhovory. Musím toho človeka spoznať, aby som si vedel lepšie predstaviť jeho osobnosť a jeho prejav, aj akým spôsobom sa pohyboval. Aj to je dôležité,“ podotkol.
Do veľkej miery sa venuje tiež abstrakcii, v jeho tvorbe často vidieť napríklad techniku expandovania. Výsledné dielo vyzerá ako vankúš, no v skutočnosti ide o nafúknutý kov. Podotkol, že abstraktné umenie dokáže osloviť široké publikum, pričom niektorí sa len „skĺznu po povrchu“, no iní dokážu v dielach čítať hlbšie. Aj takéto diela by však mali podľa Janigu vychádzať z niečoho reálneho. „Keď by sme to prirovnali k hudbe, napríklad klasickej, tá je úplne abstraktná. Ale my tam vieme počuť nejakú farebnosť, o ktorej sa dá rozprávať, vieme počuť určitú atmosféru, ktorú vytvárajú rôzne nástroje v kompozícii a vieme si navodiť nejakú náladu. A tam už abstrakcia končí, pretože to sú naše reálne pocity,“ vysvetlil.
Tak ako mnohých oblastí, aj umenia sa dotýkajú trendy. Podľa Janigu je však tvorba na základe nich a podľa toho, po čom je väčší dopyt, sebazničujúca. Z umelca by sa tak podľa jeho slov mohol razom stať len akýsi výrobca. „Umenie je niečo iné než výroba keramických váz alebo hrnčekov, musí to mať nejaký presah. Umelec by mal prinášať hlbší pohľad na vec, nie že vyprodukuje niečo, čo chce hneď monetizovať. Ja tu mám mnoho vecí, ktoré asi nikdy nebudú premenené na peniaze, ale viedli ma ďalej a ďalej. Je to to isté, ako keď hudobník cvičí na nástroj a potom odohrá 20 minút na javisku,“ vysvetlil sochár.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Janiga vyštudoval figurálne sochárstvo na Akadémii výtvarných umení (AVU) v Prahe a v súčasnosti striedavo tvorí v ateliéri na pražskom Žižkove alebo v dielni na Považí, kde spracúva najmä kameň a kov. Jeho tvorba je všestranná od portrétov a monumentov cez trofeje až po abstrakciu a najnovšie sa venuje aj vlastnej edícii nábytku. Spolupracuje s dizajnérmi a architektmi, ktorí za ním chodia s konkrétnymi požiadavkami do svojich projektov, no dielo si uňho môže objednať ktokoľvek.
Prvý materiál, s ktorým začal pred rokmi pracovať, bolo drevo. Z mnohých ďalších, ktoré mu neskôr prešli pod rukami, si obľúbil kameň. „Ale kedykoľvek, keď môžem, rád sa vraciam k drevu a k sekere. K takému trošku fitness. Je to vždy podľa toho, aká je sezóna a aké je počasie, ale aj aký materiál sa práve vyskytne,“ vysvetlil. Sochár by mal podľa neho poznať, ako ktorý materiál funguje, aké má vlastnosti a mal by tiež ovládať čo najviac techník a nástrojov.
Tie svoje na spracovanie obľúbeného kameňa má hlavne na Slovensku, kam sa preto často vracia. Materiál si chodí vyberať priamo do kameňolomu. „Skúšam tam nájsť aspoň nejaký kus, z ktorého by sa dali overiť vlastnosti. Každý kameň sa správa inak a inak reaguje na prácu. Niektorý je dosť odolný, niektorý sa nedá rezať úplne tak ľahko ako iný. Toto všetko človek musí zisťovať ako pokus – omyl,“ podotkol.
Na umelcov sa podľa Janigu často pozerá tak, že tvoria z radosti, a zabúda sa, do čoho všetkého musia investovať – od nákupu materiálu a náradia cez prepravu po energie a ďalšie služby. Výrazne podhodnotené často bývajú zákazky miest a obcí na sochy, busty či iné diela určené do verejného priestoru. V niektorých prípadoch je rozpočet podľa Janigu tak nízky, že pre umelca zostane asi desať percent z celkovej čiastky. Takéto podmienky mnohých profesionálov odradia, čo sa odrazí na výbere autora a následne na nekvalitnom výsledku.
Ak on sám niečo vytvára do verejného priestoru, cíti podľa svojich slov zodpovednosť. Dielo totiž môže aj uškodiť, podotkol. „Verejný priestor nie je nafukovací a naše krajiny, či Slovensko alebo Česko, nemajú toľko kilometrov štvorcových, aby sme si mohli dovoliť nedobré umenie vo verejnom priestore. Bol by som rád, aby sa na to pamätalo a aby si zadávatelia dobre vyberali,“ zdôraznil. Za dôležité považuje, aby výsledok nebol príliš priamočiary. To hrozí, ak autora ženie blížiaci sa termín a nenechá si dostatok času na to, aby svoje dielo s odstupom kriticky zhodnotil.
Vytvoriť sochársky portrét môže podľa neho trvať mesiac, ale aj pol roka. Záleží to aj od toho, či ide o žijúcu osobu alebo o človeka, ktorý už zomrel a sochár si musí naštudovať detaily jeho života. „Musím čerpať z rôznych vedľajších pomocných zdrojov ako fotografie, videá, články, rozhovory. Musím toho človeka spoznať, aby som si vedel lepšie predstaviť jeho osobnosť a jeho prejav, aj akým spôsobom sa pohyboval. Aj to je dôležité,“ podotkol.
Do veľkej miery sa venuje tiež abstrakcii, v jeho tvorbe často vidieť napríklad techniku expandovania. Výsledné dielo vyzerá ako vankúš, no v skutočnosti ide o nafúknutý kov. Podotkol, že abstraktné umenie dokáže osloviť široké publikum, pričom niektorí sa len „skĺznu po povrchu“, no iní dokážu v dielach čítať hlbšie. Aj takéto diela by však mali podľa Janigu vychádzať z niečoho reálneho. „Keď by sme to prirovnali k hudbe, napríklad klasickej, tá je úplne abstraktná. Ale my tam vieme počuť nejakú farebnosť, o ktorej sa dá rozprávať, vieme počuť určitú atmosféru, ktorú vytvárajú rôzne nástroje v kompozícii a vieme si navodiť nejakú náladu. A tam už abstrakcia končí, pretože to sú naše reálne pocity,“ vysvetlil.
Tak ako mnohých oblastí, aj umenia sa dotýkajú trendy. Podľa Janigu je však tvorba na základe nich a podľa toho, po čom je väčší dopyt, sebazničujúca. Z umelca by sa tak podľa jeho slov mohol razom stať len akýsi výrobca. „Umenie je niečo iné než výroba keramických váz alebo hrnčekov, musí to mať nejaký presah. Umelec by mal prinášať hlbší pohľad na vec, nie že vyprodukuje niečo, čo chce hneď monetizovať. Ja tu mám mnoho vecí, ktoré asi nikdy nebudú premenené na peniaze, ale viedli ma ďalej a ďalej. Je to to isté, ako keď hudobník cvičí na nástroj a potom odohrá 20 minút na javisku,“ vysvetlil sochár.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)