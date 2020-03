Bratislava 14. marca (TASR) - V súvislosti s mimoriadnou situáciou a opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu Sociálna poisťovňa upravuje úradné hodiny.



Od pondelka 16. marca budú klientske centrá všetkých pobočiek Sociálnej poisťovne, vysunuté pracoviská i ústredie Sociálnej poisťovne otvorené pre verejnosť každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 11.00 h.



"Pokladnice v pobočkách nebudú preberať hotovosť. Preto žiadame verejnosť, aby na platby využila bezhotovostný styk," upozorňuje hovorca Peter Višváder.



Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na zákaz vstupu rodičov s deťmi do jej priestorov.



Na odovzdávanie potrebných dokumentov a žiadostí treba využívať najmä e-mailovú komunikáciu, respektíve e-schránky alebo poštový styk. Naďalej zostáva v platnosti možnosť odovzdať dokumenty do schránok pri vstupe do budov pobočiek v osobitnom priestore.