M. Šutaj Eštok: Sociálna úloha štátu je pre stranu Hlas-SD prioritou

Liptovský Mikuláš 19. októbra (TASR) - Sociálna úloha štátu je pre stranu Hlas-SD hlavnou prioritou. Po programovej konferencii strany, ktorá sa konala v sobotu v Liptovskom Mikuláši, to na tlačovom brífingu uviedol líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Upozornil, že všetky služby štátu musia byť dostupné v každom regióne na Slovensku. Zároveň prezentoval programovú ponuku strany na najbližšie obdobie, ktorej prioritami je spravodlivejší volebný systém so silnejším regionálnym zastúpením, viac bezpečnosti a viac sociálnej starostlivosti.



"Ľudia potrebujú pre svoj život bývanie, prácu, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť a to sú práve oblasti, za ktoré v strane nesieme zodpovednosť. Medzigeneračná solidarita s dôchodcami je prejavom vyspelého národa, hovoriť však treba aj o pomoci mladým rodinám, neúplným rodinám, matkám samoživiteľkám, tým budeme musieť venovať výrazne viac pozornosti ako doteraz, aby sme ich ochránili pred pádom do siete sociálnej chudoby," upozornil Šutaj Eštok.



Pripomenul, že štatistické ukazovatele chudoby do roku 2020 klesali, avšak od roku 2020 sa situácia postupne zhoršuje. Vlani čelil sociálnej chudobe a vylúčeniu každý šiesty obyvateľ Slovenska. Z negatívnych čísel pritom Šutaj Eštok obvinil predošlé vlády, ktoré niesli zodpovednosť za krajinu tri a pol roka. Cieľom strany je postupne zastaviť tento trend, hoci to popri konsolidačnom úsilí bude podľa Šutaja Eštoka náročné.



"Nezatváram oči pred tým, že potrebujeme viac policajtov, ako máme teraz, ale tento problém na ministerstve vnútra intenzívne riešime. Nedostatok kľúčových štátnych zamestnancov však nie je len problém Policajného zboru. Potrebujeme aj viac hasičov, zdravotných sestier, lekárov či učiteľov. Jeden problém ostáva u všetkých rovnaký - nižšie platové možnosti štátu, aké sú očakávania zamestnancov," skonštatoval predseda. Štát však podľa neho dokáže aj inými prostriedkami kompenzovať výšku platov, napríklad dostupným bývaním.



Upozornil, že štát má množstvo prebytočných budov, ktoré už dávno neslúžia pôvodnému účelu. "Poďme dať týmto budovám nový zmysel a poďme ich prerobiť na nájomné byty pre tých, ktorí pre štát pracujú," vyzval. Je presvedčený, že vďaka lacnému a dostupnému bývaniu pre kľúčových štátnych zamestnancov by dokázali zastabilizovať situáciu s nedostatkom kvalifikovaného personálu.



Šutaj Eštok zároveň prezentoval, že Hlas SD chce na budúci rok predstaviť nový a oveľa spravodlivejší volebný systém s cieľom vrátiť moc do regiónov. Snahou strany tiež bude upokojiť situáciu v koalícii a vyriešiť neobsadenú stoličku predsedu NR SR. Ocenil tiež prácu ministrov za Hlas-SD, ktorým sa podľa neho darí postupne napĺňať požiadavky ľudí.