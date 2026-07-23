< sekcia Slovensko
Dobrovoľníci z 11 krajín pomáhajú v lete naprieč Slovenskom
Medzinárodné dobrovoľnícke tábory majú za sebou vyše storočnú históriu.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Desiatky mladých ľudí z 11 krajín sveta počas leta spájajú cestovanie s pomocou druhým. TASR o tom informovala koordinátorka projektov Miroslava Zváčová z občianskeho združenia INEX Slovakia, ktoré organizuje medzinárodné dobrovoľnícke tábory, takzvané workcampy, na Slovensku.
Tento rok prichádzajú dobrovoľníci zo Španielska, Fínska, Talianska, Francúzska, Nemecka, Ukrajiny, Portugalska, Grécka, Turecka, Maďarska a zo Slovenska. Cieľom táborov nie je len praktická pomoc, ale aj prepájanie kultúr, nové priateľstvá, zlepšenie sa v cudzom jazyku, mäkkých zručnostiach, a tiež dobrý pocit z pomoci tam, kde je potrebná.
Počas leta napríklad dobrovoľníci v Bratislave pripravujú pre deti z Rodinného centra Prešporkovo program plný hier, tvorivých dielní, hudby a prezentácií krajín, z ktorých pochádzajú. V Prešove dobrovoľníci organizujú zábavné aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorov z občianskeho združenia Barlička. V Kysaku pomáhajú pri údržbe okolia zaniknutého hradu a prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva. Novinkou podľa Zváčovej je tábor v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne, kde dobrovoľníci obnovujú areál historického kláštora. Upravujú tu chodníky, záhradu a renovujú plot okolo kláštora.
INEX Slovakia pripravil aj víkendový workcamp v Slatinke pri Zvolene. Od 31. júla do 2. augusta tu dobrovoľníci pomôžu s obnovou minerálneho prameňa a zúčastnia sa na umeleckom workshope. Súčasťou táborov bude i podujatie Hody kultúr, na ktorom dobrovoľníci predstavia svoje krajiny, zvyky, hudbu, tradície a typické jedlá. Dobrovoľníci sa počas táborov zúčastnia aj na vzdelávacích workshopoch.
Medzinárodné dobrovoľnícke tábory majú za sebou vyše storočnú históriu. Prvý sa uskutočnil v roku 1920 ako vyjadrenie solidarity a zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom. INEX Slovakia organizuje tábory prostredníctvom sietí Alliance of European Voluntary Service Organisations a Service Civil International.
Tento rok prichádzajú dobrovoľníci zo Španielska, Fínska, Talianska, Francúzska, Nemecka, Ukrajiny, Portugalska, Grécka, Turecka, Maďarska a zo Slovenska. Cieľom táborov nie je len praktická pomoc, ale aj prepájanie kultúr, nové priateľstvá, zlepšenie sa v cudzom jazyku, mäkkých zručnostiach, a tiež dobrý pocit z pomoci tam, kde je potrebná.
Počas leta napríklad dobrovoľníci v Bratislave pripravujú pre deti z Rodinného centra Prešporkovo program plný hier, tvorivých dielní, hudby a prezentácií krajín, z ktorých pochádzajú. V Prešove dobrovoľníci organizujú zábavné aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorov z občianskeho združenia Barlička. V Kysaku pomáhajú pri údržbe okolia zaniknutého hradu a prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva. Novinkou podľa Zváčovej je tábor v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne, kde dobrovoľníci obnovujú areál historického kláštora. Upravujú tu chodníky, záhradu a renovujú plot okolo kláštora.
INEX Slovakia pripravil aj víkendový workcamp v Slatinke pri Zvolene. Od 31. júla do 2. augusta tu dobrovoľníci pomôžu s obnovou minerálneho prameňa a zúčastnia sa na umeleckom workshope. Súčasťou táborov bude i podujatie Hody kultúr, na ktorom dobrovoľníci predstavia svoje krajiny, zvyky, hudbu, tradície a typické jedlá. Dobrovoľníci sa počas táborov zúčastnia aj na vzdelávacích workshopoch.
Medzinárodné dobrovoľnícke tábory majú za sebou vyše storočnú históriu. Prvý sa uskutočnil v roku 1920 ako vyjadrenie solidarity a zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom. INEX Slovakia organizuje tábory prostredníctvom sietí Alliance of European Voluntary Service Organisations a Service Civil International.