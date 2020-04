J. Mihál odchádza z ministerstva práce, bude pôsobiť v tíme R. Sulíka

Bratislava 14. apríla (TASR) – Jozef Mihál bude po odchode z postu štátneho tajomníka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pôsobiť v ekonomickej krízovej rade, ktorú minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) predstaví v stredu (15.4.). Uviedol to líder liberálov v utorok po rokovaní vlády.







"Mnoho ľudí si myslí, že on je naozaj top odborník vo svojej oblasti a ja plánujem toto využiť," avizoval Sulík s tým, že je veľmi rád, že sa Mihál pridá do jeho tímu. Podľa vlastných slov vie, čo presne sa na ministerstve práce stalo a prečo odtiaľ Mihál odchádza, ale verejne o tom hovoriť nechce. "Aj preto, lebo nemám súhlas od Jozefa Mihála," vysvetlil Sulík a odporučil pýtať sa na dôvody priamo jeho.



O tom, že Mihál po necelom mesiaci končí na poste štátneho tajomníka, informoval už skôr v priebehu dňa Denník N. Podľa informácií denníka sa rozhodol odísť preto, lebo mal iný pohľad na fungovanie ministerstva, na ktorého čele stojí Milan Krajniak (Sme rodina). Mihál zatiaľ svoje rozhodnutie nekomentoval.



Krajniak podľa vlastných slov pri poslednom rozhovore ešte Mihála prehováral, aby si svoj odchod rozmyslel. Jeho rozhodnutie však rešpektuje. "Osobne mi je to ľúto," dodal minister s tým, že Mihála považuje za odborníka a vzájomnú spoluprácu označil za prínosnú.