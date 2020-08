Ľudia by mali byť obozretní pri inzerátoch HGW Logistics GmbH

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ústredie práce upozorňuje na podvodné konanie neznámeho páchateľa, ktorý vystupuje pod menom neexistujúcej rakúskej spoločnosti HGW Logistics GmbH s fiktívnym sídlom v Sankt Pöltene. Inzeruje na rôznych pracovných portáloch na Slovensku, ale aj v Českej republike, pričom ponúka pracovné miesto na pozíciu operátora skladu.



Ústredie práce uviedlo, že ide o finančne lákavo pôsobiace pracovné ponuky, ktoré údajne kladú na kandidáta len minimálne požiadavky. "V súčinnosti s rakúskym úradom práce AMS bolo zistené, že firma HGW Logistics GmbH v Rakúsku nie je registrovaná, na uvedenej adrese reálne nepôsobí a identita osôb prezentovaných na stránke www.hgw-logistics.at bola zneužitá, čo je už predmetom vyšetrovania v Rakúsku," informuje na svojej webstránke ústredie práce.



Záujemcovia o prácu v zahraničí by vo vlastnom záujme nemali na uvedené pracovné ponuky reagovať, v prípade, ak sa stretli s podvodným konaním, či sa stali jeho obeťou, mali by sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. "Ústredie práce upozorňuje, že sprostredkovateľ môže vyberať poplatky za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnických alebo fyzických osôb, pre ktorých hľadá zamestnancov, nie od osôb, ktoré si hľadajú zamestnanie," priblížilo ústredie práce.



Záujemcovia o prácu v zahraničí by si mali dať tiež pozor na konanie ďalších agentúr, ktoré na internete vystupujú ako Letimdosveta.sk alebo Personnel.sk - nástupca Work and Travel. Spoločnosti na svojej stránke uvádzajú nepravdivé údaje. "Ústredie práce nevydalo povolenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu a s uvedenými spoločnosťami žiadnym spôsobom nespolupracuje," uvádza sa v upozornení.



Povolenie na činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu ústredie práce neudeľuje, nemá kompetenciu ani zrušiť ani pozastaviť oprávnenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu. "Oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu je viazanou živnosťou a oprávnenie pre fyzickú alebo právnickú osobu vydáva príslušný živnostenský odbor v zmysle živnostenského zákona. Zároveň upozorňujeme na to, že žiadny sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá oprávnenie používať logo ústredia práce na svojich webových stránkach," upozornilo ústredie práce.