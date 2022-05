Na Najmilšom koncerte roka predstavili iniciatívu Deti deťom

Bratislava 27. mája (TASR) - Kultúru a dobrosrdečnosť spája Najmilší koncert roka, na ktorom v stredu (25. 5.) v Bratislave vystúpilo 87 detí z celého Slovenska. Na divákov čakalo 20 umeleckých vystúpení. Na finále 32. ročníka podujatia, ktoré organizuje Úsmev ako dar, predstavili deti z centier pre deti a rodiny svoj talent a združenie iniciatívu Deti deťom.



Aj v tomto ročníku projektu mala porota neľahkú úlohu vybrať spomedzi 330 detí na regionálnych kolách tie najväčšie hviezdy, ktoré postúpili do celoslovenského kola. Tých najúspešnejších 87 detí mohli tento rok diváci sledovať naživo v Bratislave aj doma na svojich obrazovkách vďaka živému vysielaniu Úsmev ako dar. "Okrem vystupujúcich detí je na ňom najmilšie to, že pomáha deťom začleniť sa do bežného života, rozvíja ich talent a vypĺňa čas zmysluplnými aktivitami, keďže sa deti naozaj pripravujú počas celého roka. Stretávajú sa s kamarátmi a rovesníkmi a vedia inšpirovať nielen jeden druhého, ale aj nás dospelých," hovorí predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Jozef Mikloško.



Úsmev ako dar počas koncertu predstavil iniciatívu Deti deťom, v rámci ktorej samotné deti z Centra pre deti a rodiny v Bytči vyzbierali na pomoc pre deti z detského domova na Zakarpatí zasiahnutého vojnou na Ukrajine 1000 eur. "Deti boli ochotné darovať časť svojho vreckového na pomoc svojim rovesníkom a vyzvali svojich slovenských kamarátov, aby tak spravili aj oni," informuje združenie s tým, že peniaze na Ukrajinu poputujú v spolupráci s poradcom predsedu vlády SR pre Ukrajinu Eduardom Burašom.