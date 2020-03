OZ Post Bellum spustilo iniciatívu Nezabúdame na Vás

Bratislava 28. marca (TASR) – Občianske združenie (OZ) Post Bellum spustilo v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 iniciatívu Nezabúdame na Vás, ktorá je určená na pomoc starším ľuďom. TASR o tom informoval PR manažér OZ Post Bellum Marian Jaslovský.



Občianske združenie ponúka pomoc predovšetkým pamätníkom a pamätníčkam, ktorí združeniu v rámci dokumentačného projektu Príbehy 20. storočia vyrozprávali svoj životný príbeh. "Mnohí z týchto starých ľudí nasadili svoje životy na frontoch 2. svetovej vojny, trpeli v koncentračných táboroch alebo komunistických lágroch. V ťažkých časoch sa rozhodli nasadiť pre druhých, bojovali za slobodu. Teraz nastal čas, aby sme sa postarali my," povedala riaditeľka OZ Post Bellum Sandra Polovková.



OZ Post Bellum vyzýva preto svojich priaznivcov, spolupracovníkov, podporovateľov, bádateľov, študentov a širokú verejnosť, aby pomohli. Webová stránka občianskeho združenia je tak určená nielen seniorom, ale predovšetkým dobrovoľníkom, ktorí sa tu môžu registrovať. "Dobrovoľníci zabezpečia pre seniorov bezkontaktným spôsobom nákupy, vyzdvihnutie liekov, prechádzky so psami alebo podporu po telefóne," priblížil Jaslovský. Dodal, že dobrovoľníci najprv musia prejsť on-line školením a počas ich dobrovoľníckej činnosti budú tiež musieť dodržiavať pravidlá poskytovania dobrovoľnej pomoci.



Ľudia môžu občianskemu združeniu podľa Jaslovského pomôcť aj finančne alebo materiálne. "Peniaze budú využité predovšetkým na nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie pre seniorov i dobrovoľníkov," povedal Jaslovský s tým, že peniaze budú použité aj na prípadné preklenutie nedostatku hotovosti.