Aj tento rok beží projekt Skutočný darček, ktorý pomáha ľuďom v núdzi

Bratislava 7. decembra (TASR) - Dobrovoľníci môžu aj tieto Vianoce podporiť ľudí v núdzi kúpou originálneho darčeka. Prostredníctvom projektu neziskovej organizácie Človek v ohrození si môžu vybrať z ponuky 24 Skutočných darčekov zo štyroch rôznych oblastí. TASR o tom informovala manažérka komunikácie a PR organizácie Lenka Kačmárová.



Skutočné darčeky pomáhajú počas celého roka doma aj v zahraničí, pričom pomôcť ľudia môžu v štyroch rôznych kategóriách - vzdelanie, obživa, zdravie alebo pomoc na Slovensku. Organizácia tiež tento rok prináša nové darčeky, ktorými podľa Kačmárovej reaguje na aktuálne potreby.



Jednou z noviniek je darček Humanitárny balíček. "Tornádo na Morave nás tento rok všetkých šokovalo svojou bezprostrednou blízkosťou. Tento rok sme sa preto rozhodli pre nový Skutočný darček - Humanitárny balíček, ktorý v prípade nečakanej humanitárnej katastrofy ľuďom po celom svete pomôže zvládnuť najťažšie chvíle," vysvetlila Kačmárová. Pribudli tiež darčeky Šanca na vzdelanie, Veľký človek alebo Udržateľný svet. "Udržateľné správanie nie je privilégiom bohatých krajín. My preto chceme naše aktivity v zahraničí robiť čo najviac v súlade so životným prostredím," doplnila.



Dodala, že v roku 2021 projekt pomohol napríklad rodinám z vylúčených komunít na Slovensku, chudobným rodinám v Ugande a Keni, zabezpečili tiež vzdelávacie pomôcky pre moldavské deti so špeciálnymi potrebami.