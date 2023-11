Projekt ´Ako dobre, že si´ chce mladým priniesť úľavu od osamelosti

Bratislava 20. novembra (TASR) - Projekt "Ako dobre, že si" chce mladým ľuďom priniesť úľavu od osamelosti. Chce im pomôcť vytvárať autentickejší vzťah so sebou aj s blízkymi. TASR o tom informovali organizácie UNICEF a Liga za duševné zdravie (LDZ), ktoré za ním stoja. Spúšťajú ho pri príležitosti pondelňajšieho Svetového dňa detí.



Projekt prináša online platformu psychosociálnej pomoci www.akodobrezesi.sk. Sú na nej povzbudenia a návody, ktoré mladým ľuďom pomôžu vytvoriť autentickejší vzťah so sebou aj s ostatnými. Možno na nej nájsť tiež odkaz na bezplatnú a anonymnú linku pomoci. Dostupná je v slovenčine a ukrajinčine.



Iniciatíva pozostáva aj z podujatí na uvedomovanie si vďačnosti. Návštevníci na nich môžu na veľkom plátne zanechať odkaz, za čo sú v týchto dňoch vďační. Dostanú aj ďakovné pohľadnice, ktoré môžu poslať svojim blízkym. Podujatia sa budú konať v pondelok na hlavných staniciach v Bratislave, Banskej Bystrici a Považskej Bystrici od 13.00 do 16.30 h a v košickom Kulturparku od 14.00 do 17.30 h.



Odborníci v tejto súvislosti poukázali, že osamelosť je jednou z nosných tém dnešných dospievajúcich. "Mladých ľudí trápi vnútorný pocit samoty a to, že im dospelí a spoločnosť nerozumejú. Oni však chcú, aby sme im venovali pozornosť, čas, prijali ich takých, akí sú, a mali ich radi. Potrebujú, aby sme ich počúvali," dodala psychologička Kornélia Ďuríková.