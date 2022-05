Sociálne siete zviditeľňujú dezinformácie, myslí si väčšina Slovákov

Bratislava 10. mája (TASR) - Väčšina Slovákov (79 percent) si myslí, že sociálne siete zámerne zviditeľňujú a posilňujú emocionálne a zároveň klamlivé informácie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý sa uskutočnil v spolupráci so Stredoeurópskym observatóriom digitálnych médií od 30. apríla do 5. mája na vzorke 1029 slovenských a 1026 českých respondentov.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že Slováci na dezinformačné príspevky najčastejšie nereagujú, uviedlo to 43 percent respondentov. Osemnásť percent respondentov by pri strete s dezinformačným príspevkom naň upozornilo svoju rodinu či známych, 15 percent by ho nahlásilo a 14 percent by si zablokovalo osobu, ktorá ho zdieľala alebo zverejnila. Dezinformácií pritom podľa väčšiny respondentov (80 percent) vo verejnom priestore pribúda.



Približne 40 percent respondentov uviedlo, že Slovensko je súčasťou informačnej vojny, ktorú proti západným krajinám vedie Ruská federácia. "Myslia si to najčastejšie ľudia s vysokoškolským vzdelaním a mladší respondenti," spresnila agentúra. Naopak, 30 percent z opýtaných skonštatovalo, že informačná vojna je len zámienkou západných vlád vrátane tej našej na obmedzovanie slobody prejavu. V prieskume tiež 63 percent Slovákov uviedlo, že štát by nemal postihovať ľudí za to, čo si myslia, hovoria či publikujú.