Slovenská katolícka charita vyhlásila zbierku na pomoc južnej Morave

Bratislava 27. júna (TASR) - Na pomoc susedom na južnej Morave, ktorých vo štvrtok (24. 6.) zasiahlo ničivé tornádo, vyhlasuje Slovenská katolícka charita (SKCH) celonárodnú zbierku. Ľudia zo Slovenska môžu posielať finančnú pomoc pre ľudí, ktorí prišli o všetko, prostredníctvom stránky alebo účtu charity. Informuje o tom SKCH na svojom webe.



"Máme možnosť vyjadriť solidaritu ľuďom zasiahnutým katastrofou, ktorá nás minula len o vlások," uviedol generálny sekretár SKCH Erich Hulman. Zároveň vyzýva ľudí na pomoc. "Sme v pozícii tých, ktorí boli pred touto katastrofou, chvalabohu, uchránení a máme prostriedky na to, pomôcť aspoň čiastočne vyrovnať sa so stratami. Slovensko by malo ukázať prirodzenú ľudskú solidaritu, keďže Česká republika je nám najbližším partnerom v mnohých oblastiach," dodal.



Dary zo zbierky budú použité na humanitárnu pomoc najzasiahnutejším rodinám a jednotlivcom v regióne Brěclavsko a Hodonínsko. Na konkrétne využitie daru dohliadne lokálny partner SKCH Diecézna charita Brno, ktorá taktiež vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým náhlou prírodnou katastrofou. Bližšie informácie sú zverejnené na webe SKCH.



Oblasť Břeclavska a Hodonínska na južnej Morave zasiahli vo štvrtok večer silné búrky, ku ktorým sa pridalo aj tornádo. V dôsledku nepriaznivého počasia zomrelo najmenej päť ľudí. Zranenia utrpeli stovky ľudí. Obce hlásia poškodenie stoviek domov, desiatky z nich budú musieť aj zbúrať.