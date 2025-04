Týždeň dobrovoľníctva sa tento rok uskutoční v druhej polovici mája

Bratislava 24. apríla (TASR) - Týždeň dobrovoľníctva sa tento rok uskutoční od 19. mája do 25. mája. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií tento rok organizuje už 17. ročník celoslovenskej kampane. Prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné. Samotné organizácie môžu prihlásiť svoju aktivitu do 30. apríla. TASR o tom informovala marketingová manažérka platformy Eva Ščepková.



„V minulom roku sme rozbehli našu spoluprácu s platformou GROWNi a spustili národnú databázu dobrovoľníctva, v rámci ktorej nájdu dobrovoľníci všetky dobrovoľnícke príležitosti na jednom mieste. Túto spoluprácu sme tento rok rozšírili aj o dobrovoľnícke príležitosti v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Organizácie sa budú registrovať a prihlasovať svoje dobrovoľnícke príležitosti na platforme GROWNi,“ uviedla Ščepková.



Organizácie sa môžu do nového ročníka prihlásiť do 30. apríla prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk a www.growni.sk/tyzdendobrovolnictva. Na webovej stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych príležitostí. Kontakt s organizáciami a podporu pri realizácii aktivít poskytujú v regiónoch krajské dobrovoľnícke centrá, ktorých kontakty sú dostupné na webovej stránke. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke príležitosti zverejnené od 2. mája.



Do kampane sa každoročne zapájajú občianske združenia, školy, centrá voľného času, samosprávy, knižnice, múzeá, domovy sociálnych služieb a mnohé ďalšie.