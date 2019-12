V priestoroch ministerstva práce sa začali vianočné trhy

Bratislava 10. decembra (TASR) - Vianočné trhy 14 chránených dielní z celého Slovenska sa začali v utorok v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. V ponuke sa nachádzajú výrobky zhotovené zdravotne postihnutými občanmi.



„Som pyšný na to, že sa táto milá tradícia prehupla už do druhej dekády. Zdravotne postihnutí spoluobčania sú jasným dôkazom, že aj napriek hendikepu dokážu vykúzliť krásne predmety, ktoré môžu skrášliť domov a navodiť tú úžasnú atmosféru Vianoc,“ povedal minister Ján Richter.



Trhy potrvajú do štvrtka 12. decembra. Otvorené budú v čase od 9.00 do 14.00 h na Špitálskej ulici č. 6 na prízemí vo vestibule strednej budovy ministerstva práce.