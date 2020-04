Vznikla nová forma pomoci rodičom detí so zdravotným znevýhodnením

Bratislava 4. apríla (TASR) - Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustila stránku online podpory a návodov na zvládanie každodenných výziev v aktuálnej situácii pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. K dispozícii je aj individuálne poradenstvo prostredníctvom emailu. TASR o tom informovala Kristína Zelná z programu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?



Rodičia z platformy ponúkajú od apríla návody na zvládanie situácie. Prostredníctvom podstránky #zvladnemetodoma radia spolu s odborníkmi, ako komunikovať s deťmi o pandémii, nastavovať priority, či deliť čas medzi prácu a rodinu. "Reagujeme tak na ponuku rezortu školstva spolupracovať na tvorbe obsahu portálu www.ucimenadialku.sk, práve v oblasti podpory rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Sekcia #zvladnemetodoma vznikla preto, aby sme nielen rodičom, ale aj odborníkom umožnili nachádzať nové dimenzie spolupráce," priblížila štatutárka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Jana Lowinski. Na internetovej stránke sú aj nápady a aktivity zamerané na zvládanie dňa s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. "Cieľom je upriamiť pozornosť rodičov a odborníkov na jeden spoločný cieľ, a to je rozvíjať potenciál dieťaťa v bežných činnostiach rodiny, ktoré sme pomenovali ako “rutiny”. Prostredníctvom nich dokážeme lepšie pracovať s časom všetkých členov rodiny, zbaviť sa pocitu frustrácie a tešiť sa z toho, že vieme rozvíjať potenciál dieťaťa aj takto," doplnila Lowinski.



Stránka #zvladnemetodoma vznikla v rámci projektu Inklulinka. Funguje tak, že rodičia sa môžu obrátiť na rodiča z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorý ich vypočuje a poradí im, ako zložitú životnú situáciu riešiť. V prípade potreby rodič v poradni konzultuje podnet s právničkou, špecializujúcou sa práve na oblasť právneho poradenstva osobám so zdravotným znevýhodnením. Najčastejšie podnety rodičov sa týkajú nárokovateľných pomôcok a príspevkov pre ich rodiny. V prípade detí nad šesť rokov je to aj vzdelávanie a začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením či špeciálnymi potrebami do bežných škôl. "Ďalšie rady od psychologičky a informácie, ktoré by mohli byť pre rodiny v období epidémie nového koronavírusu užitočné, budeme aktualizovať každý týždeň," dodala koordinátorka projektu Inklulinka Zuzana Suchová.