Upravia sociálne zabezpečenie policajtov
Účinnosť zákona stanovujú v návrhu na 1. júl.
Bratislava 25. marca (TASR) - Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa majú upraviť v súlade s aplikačnou praxou. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov má napríklad zabezpečiť vyplácanie materského vojakom či policajtom, ktorí prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Vyplýva to z návrhu novely zákona predloženého Ministerstvom vnútra SR, ktorý vláda schválila na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci veľké Zálužie v okrese Nitra.
„V aplikačnej praxi sa vyskytli prípady, keď policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý prevzal maloleté dieťa do osobnej starostlivosti, nemohlo byť priznané materské, keďže právna úprava to neumožňuje. Navrhovaná zmena právnej úpravy má priniesť možnosť vzniku nároku na dávku nemocenského zabezpečenia materské aj policajtom alebo profesionálnym vojakom, ktorí sa o maloleté dieťa starajú na základe rozhodnutia príslušného orgánu,“ uviedol rezort v materiáli.
Ministerstvo by okrem toho chcelo sprecizovať pojem nezaopatrené dieťa či zmeniť výpočet tehotenského príspevku. Zvýšenie invalidného výsluhového dôchodku by už po novom nebolo považované za zmenu pomerov.
Cieľom návrhu zákona je aj zvýšiť výšku výsluhového dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po 31. decembri 2003 poberateľovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, a na rozhodovanie o nároku naň je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, a to v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu SR.
