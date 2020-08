Zbierka školských pomôcok vrcholí, zapojiť sa dá do 15. septembra

Bratislava 24. augusta (TASR) – Tradičná zbierka školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH), pomaly vrcholí. Verejnosť sa do nej môže zapojiť ešte do 15. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa SKCH Monika Molnárová.



„Charita vďaka štedrosti darcov vyzbiera každým rokom viac a viac pomôcok. Tie potom tešia deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a krízových centier. Samotná SKCH ich má v správe niekoľko," uviedla Molnárová. Okrem toho pracuje charita aj s databázou rodičov v núdzi, ktorým následne odovzdá nejaké školské pomôcky.



Použité, no stále funkčné školské pomôcky môže verejnosť darovať na 57 zberných miestach po celom Slovensku. SKCH rozšírila zbierku školských pomôcok aj o zbierku elektroniky, s ktorou sa obracia najmä na spoločnosti a organizácie operujúce s možným prebytkom funkčných zariadení, ktoré by mohli poslúžiť práve deťom zo znevýhodneného prostredia. Verejnosť môže do zbierky prispieť aj finančne.



Počas vlaňajšieho desiateho ročníka sa vyzbieralo viac ako 40 000 školských pomôcok a 10 150 eur.