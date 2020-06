Týždeň dobrovoľníctva predstaví rôznorodé dobrovoľnícke aktivity

Bratislava 27. júna (TASR) – Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva v septembri už 12. rok ponúkne rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť. Ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít pripravia občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie organizácie.



„Väčšinou to budú jednoduché aktivity, ako sú napríklad úprava prostredia, maľovanie, kosenie či hrabanie. Neraz ide aj o priamu prácu s klientmi organizácií – rôzne tvorivé dielne, aktivity, vychádzky a stretnutia s klientmi. Významná môže byť aj pomoc s administratívou či archiváciou,“ priblížila koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva Dominika Hradiská. „Obľúbené sú tiež dni otvorených dverí, na ktorých je možnosť zoznámiť sa s fungovaním organizácie či zariadenia. Ponuka je vždy pestrá a jej zmyslom je ukázať rôzne možnosti, ako priniesť dôkaz dobra do každého mesta,“ dodala.



Záujem Slovákov pomáhať a vyskúšať si prácu dobrovoľníka podľa nej rastie. Minulý ročník celonárodnej kampane bol doteraz najúspešnejší. Do Týždňa dobrovoľníctva sa na Slovensku zapojilo 6846 ľudí, ktorí pre viac ako 400 organizácií nezištne odpracovali 14.513 dobrovoľníckych hodín.



Dvanásty ročník celoslovenskej kampane sa uskutoční od 16. do 22. septembra a predstaví stovky dobrovoľníckych organizácií na celom Slovensku. Tie sa môžu prihlásiť do 30. augusta prostredníctvom webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Po registrácii na stránke organizácia môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Kontakt s organizáciami a podporu pri realizácii aktivít poskytujú v regiónoch krajské dobrovoľnícke centrá, ktorých kontakty sú na stránke tiež dostupné. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke ponuky zverejnené od 1. septembra.



Týždeň dobrovoľníctva 2020 je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.