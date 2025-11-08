< sekcia Slovensko
Sociálni pracovníci odmietajú najnižší stabilizačný príspevok
Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) priblížil, že zamestnanci sa budú v rámci stabilizačného príspevku deliť do troch kategórií.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSP a ASP) oceňuje, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa aktívne zaoberá otázkou odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách. Zároveň ju však znepokojuje, že profesia sociálneho pracovníka bola zaradená do najnižšej kategórie stabilizačných príspevkov. Komora upozorňuje na riziko deformácie systému odmeňovania, ktoré sa negatívne odrazí na kvalite poskytovaných služieb. Navrhuje, aby MPSVR prehodnotilo prístup k odmeňovaniu. TASR o tom informoval člen komory František Drozd.
„Komora zastáva názor, že všetci odborní zamestnanci - opatrovatelia, sestry, fyzioterapeuti, inštruktori sociálnej rehabilitácie, ako aj administratívni a technickí pracovníci - zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri poskytovaní kvalitnej a dôstojnej starostlivosti. Zároveň však vyjadruje zásadné znepokojenie nad tým, že profesia sociálneho pracovníka bola zaradená do najnižšej kategórie stabilizačných príspevkov - vo výške len 600 eur, teda sociálny pracovník dostane o 700 eur menej ako fyzioterapeut či sestra v tom istom zariadení, hoci jeho úloha je rovnako odborná, vysoko zodpovedná a nenahraditeľná,“ uviedla komora v stanovisku. Takýto krok je podľa SKSP a ASP v rozpore s cieľom stabilizovať personál v sociálnych službách a len prehlbuje demotiváciu i odchody kvalifikovaných pracovníkov zo sociálnych služieb.
Opatrovatelia podľa komory zabezpečujú nepretržitú starostlivosť o biologické potreby človeka a zdravotnícki pracovníci dohliadajú na liečebný režim, no práve sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce nesú hlavnú odbornú zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, za dodržiavanie ľudských práv prijímateľov a za odbornú garanciu systému.
„Komora považuje aktuálne rozdelenie stabilizačných príspevkov za nespravodlivé, systémovo chybné a v rozpore s princípmi zákonov Slovenskej republiky,“ uviedla komora v stanovisku. Zákon podľa nej jasne ustanovuje diferencovanie pracovných pozícií podľa dosiahnutého vzdelania a náročnosti práce. SKSP a ASP navrhuje, aby rezort práce prehodnotil prístup k odmeňovaniu a stabilizácii a zabezpečil spravodlivý, transparentný a motivujúci systém pre všetkých odborných zamestnancov v sociálnych službách.
Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) priblížil, že zamestnanci sa budú v rámci stabilizačného príspevku deliť do troch kategórií. Prvú tvoria zdravotnícki pracovníci, ako je fyzioterapeut a sestra, ktorí dostanú príspevok vo výške 1300 eur. Do druhej kategórie patrí praktická sestra, asistent, sanitár či opatrovateľ v zariadení, ktorí budú mať nárok na 1000 eur. V poslednej kategórii sú opatrovatelia v domácej opatrovateľskej službe, sociálny pracovník v zariadení či špeciálny pedagóg, pre nich je vyčlenený stabilizačný príspevok v sume 600 eur.
