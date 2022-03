Na Slovensku žije 2.783.894 žien, prevládajú vo všetkých krajoch

Bratislava 8. marca (TASR) - Na Slovensku žije 2.783.894 žien. Vyplýva to z posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Ženy prevládajú vo všetkých krajoch Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.



Prevaha žien je aj v rámci okresov, prevládajú v Bratislave, ale aj v Košiciach. V okrese Bratislava II tvoria ženy podiel 53,10 percenta, v okrese Košice IV 52,45 percenta. Muži, naopak, prevažujú v okresoch Tvrdošín, Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa a Námestovo.



Okres Kežmarok je na Slovensku najvyrovnanejším, čo sa týka podielu mužov a žien. V tomto okrese je to takmer 50 : 50, no ženy tiež o stotinu percenta prevládajú.



V roku 2021 vzrástol oproti roku 2011 počet žien o 14.630, najvýraznejšie stúpol počet žien vo veku nad 65 rokov. "V roku 2011 sme mali viac ako 426.000 žien v tejto vekovej skupine v roku 2021 to už bolo viac ako 550.000. Tento trend potvrdzuje známy fakt, že obyvateľstvo starne a súčasne sa ženy dožívajú vyššieho veku," dodala Stauder.