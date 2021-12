SODB: Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí vzrástol

Bratislava 20. decembra (TASR) - Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku vzrástol. Z populácie tvoria 18,4 percenta. Naďalej však má najviac obyvateľov dosiahnuté úplné stredné vzdelanie s maturitou. Vyplýva to z prvých základných výsledkov tohtoročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.



"Výrazne najvyšší podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním (31,7 percenta) žije v Bratislavskom kraji," spresnila generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu (ŠÚ) SR Ľudmila Ivančíková. V tomto kraji je tiež najnižší podiel obyvateľov so základným vzdelaním (11,6 percenta).



Podľa jej slov zároveň mierne narástol podiel rozvedených a slobodných ľudí. "Z hľadiska rodinného stavu je najviac (44,4 percenta) obyvateľov slobodných, 40 percent ženatých alebo vydatých, 8,2 percenta je rozvedených a sedem percent je vdovcov alebo vdov," vymenovala Ivančíková.



V rámci sčítania bolo celkovo sčítaných 1.234.592 domov. Takmer tretina bola postavená v období medzi rokmi 1961 až 1980. "V posledných desiatich rokoch bolo postavených 9,9 percenta domov, z toho najviac v Bratislavskom kraji," spresnila.



Obdobím s najvyšším počtom rekonštrukcií domov boli podľa SODB roky 2010 až 2015, keď prešlo rekonštrukciou 23,2 percenta domov. Najčastejšie to bola obnova okien či zateplenie domu. "Stále však máme na Slovensku takmer 39 percent domov, ktoré neboli rekonštruované vôbec," skonštatovala Ivančíková.



Zlepšila sa aj vybavenosť bytov. Na Slovensku prevažujú byty v rodinných domov, je ich až 49,2 percenta, a v bytových domov (45,9 percenta). Najväčší podiel bytov je v Bratislavskom kraji, najnižší v Trnavskom kraji, ukázalo sčítanie.



Všetky štatistické údaje sú dostupné na stránke www.scitanie.sk. "Sprístupnenie výsledkov bude výlučne elektronicky," dodala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ Zuzana Podmanická. V januári by mal ŠÚ zverejniť ďalšie údaje vrátane počtov obyvateľov hlásiacich sa k jednotlivým cirkvám na Slovensku.



Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára. Prvýkrát vo svojej histórii bolo založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a bolo plne elektronické. Obyvateľ sa sčítaval sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára trvalo do 31. marca. Asistované sčítanie bolo od apríla do konca októbra.