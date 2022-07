Sčítanie: K českej národnosti sa hlási najviac obyvateľov za 20 rokov

Bratislava 8. júla (TASR) - V minulom roku sa na Slovensku k českej národnosti prihlásilo dokopy takmer 46.000 obyvateľov, čo predstavuje najviac obyvateľov za posledných 20 rokov. Naopak, moravská národnosť zaznamenala za toto obdobie najväčší pokles, prihlásilo sa k nej 2049 obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021, ktoré TASR poskytla hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.



K českej národnosti sa prihlásilo 28.996 obyvateľov, čo predstavuje 0,5 percenta. Ako svoju ďalšiu národnosť českú uviedlo 16.715 obyvateľov, čo predstavuje 5,5 percenta z obyvateľov, ktorí uviedli aj ďalšiu národnosť. "Spolu sa tak k českej národnosti hlási takmer 46.000 obyvateľov, čo je za dve desaťročia v sčítaniach najviac," priblížila Stauder. V roku 2001 sa k českej národnosti hlásilo 44.620 obyvateľov (0,8 percenta) a v roku 2011 to bolo 30.367 obyvateľov (0,6 percenta).



Moravská národnosť, naopak, zaznamenala za posledných 20 rokov pokles. Podľa minuloročného sčítania sa k nej prihlásilo 1098 obyvateľov, čo tvorí podiel 0,02 percenta. "Môžeme teda zjednodušene povedať, že jeden z 5000 obyvateľov Slovenska sa hlási k moravskej národnosti," vysvetlila hovorkyňa. Ako svoju ďalšiu národnosť moravskú uviedlo 951 obyvateľov. Spolu sa tak k moravskej národnosti hlási 2049 obyvateľov. "Je to historicky najmenej za posledných 20 rokov," priblížila Stauder. V roku 2001 sa k moravskej národnosti prihlásilo 2348 obyvateľov (0,04 percenta) a v roku 2011 to bolo 3286 obyvateľov (0,04 percenta).



Najvyšší počet obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti má trvalý pobyt v Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. "Z nich má najvýraznejšie zastúpenie Bratislavský kraj, v ktorom žije 6,4 tisíca obyvateľov s českou národnosťou," informovala Stauder. Obyvatelia moravskej národnosti sa koncentrujú najmä na západe republiky a v krajoch susediacich s Českom. Najvýraznejšie zastúpenie majú v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.