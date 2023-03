Šofranko odstúpila z Rady Fondu na podporu vzdelávania

Bratislava 17. marca (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR Mária Šofranko (OĽANO) v piatok odstúpila z Rady Fondu na podporu vzdelávania (FNPV). TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



"Pred niekoľkými týždňami mi bolo dočasne povereným ministrom financií Eduardom Hegerom oznámené, že nie je stotožnený s mojou nomináciou v Rade FNPV. Považujem za prejav politickej kultúry prevziať zodpovednosť, pokiaľ nemám dôveru poverenej osoby z inštitúcie, ktorá ma nominovala do funkcie," vyhlásila.



Pripomenula, že do rady ju nominovalo ministerstvo financií v októbri minulého roka. "Moje členstvo v Rade FNPV bolo dočasné, do júna 2023, za symbolickú odmenu 70 eur mesačne, ktorej som sa chcela vzdať, ale legislatíva to neumožňuje," podotkla.



Šofranko poukázala tiež na výberové konanie na post riaditeľa FNPV, pri ktorom sa podľa vlastných slov snažila chrániť verejný záujem. "Snažila som sa zabrániť vymenovaniu kandidáta, o ktorom existovali dôvodné pochybnosti, či spĺňa morálne atribúty na zastávanie danej pozície. Za všetkými svojimi rozhodnutiami si dodnes stojím," dodala.



Poslankyňa zároveň poďakovala za podporu lídrovi hnutia OĽANO Igorovi Matovičovi, viacerým predstaviteľom z akademického prostredia či verejnosti.