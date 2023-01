Šofranko: Riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania má byť morálne čistý

Bratislava 25. januára (TASR) – Je dôležité, aby nový riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania bol morálne čistý a odborne zdatný. Počas stredajšej tlačovej konferencie to uviedla poslankyňa Národnej rady SR a členka Rady Fondu na podporu vzdelávania Mária Šofranko (OĽANO). Zároveň poprela slová Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), že by sa k jej zástupcom správala nevhodne.



Svoju pozíciu v rade nevníma Šofranko ako konflikt záujmu. To, že je aj členkou školského parlamentného výboru, je podľa nej výhodou. Poznamenala, že za členku rady fondu bola vymenovaná v októbri 2022 a ponuka ju vtedy prekvapila. Poukázala aj na to, že nejde o "teplé miestečko", keďže funkčné obdobie jej končí začiatkom leta a peniaze, ktoré dostáva za činnosť v rade, dáva na charitu.



Problém Šofranko vidí v tom, že vo fonde prebieha výberové konanie na pozíciu riaditeľa. "Fond je v súčasnosti vo veľmi dobrej kondícii," skonštatovala poslankyňa. Podľa jej slov je to významná inštitúcia aj z ekonomického rozmeru. "Je pre mňa dôležité, aby sa novým riaditeľom stal kandidát, ktorý spĺňa nielen všetky požiadavky, ale zároveň aby bol odborne zdatný a mal morálny kredit," konkretizovala Šofranko. To sa podľa jej slov počas posledného výberového konania nestalo. Tvrdí, že sa v jeho priebehu dostala k niektorým informáciám a nie je presvedčená o tom, že uchádzač Roman Maroš má morálnu zdatnosť vykonávať tak zodpovednú funkciu.



Člen rady fondu Miroslav Habán poukázal na to, že situácia bola komplikovaná v tom, že traja členovia rady fondu menovaní ŠRVŠ chceli, aby sa novým riaditeľom Fondu na podporu vzdelávania stal práve Maroš. Zvyšní traja členovia boli proti. Podľa jeho slov "nastala patová situácia" a informovali o tom aj ministra školstva. Žiadali ho, aby čím skôr nominoval siedmeho člena rady, ktorý v rade absentoval. Habán tvrdí, že pri nevymenovaní Maroša za riaditeľa postupovali zákonne a kandidáta neodporučili na základe jeho minulosti. Osobne si ho nevie predstaviť ako riaditeľa fondu, ktorý pracuje s miliónmi eur.



Šofranko súhlasí, aby si všetci sadli za jeden stôl, či už ide o dozornú radu fondu, členov rady fondu, ale napríklad aj ľudí z ministerstva školstva a financií či Nadácie Zastavme korupciu. Chce nastaviť proces výberu riaditeľa tak, aby bol spravodlivý a čestný. Činnosť Fondu na podporu vzdelávania podľa Šofranko nie je ohrozená, keďže od 12. januára rada dočasne poverila riadením fondu jej bývalého riaditeľa Pavla Kučmáša.



ŠRVŠ v stredu uviedla, že je pohoršená nad prístupom a zaobchádzaním so študentskými nominantmi v Rade Fondu na podporu vzdelávania zo strany nominantov ministra financií a ministra školstva. Žiadajú odvolanie Šofranko z tejto rady.