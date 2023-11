Inšpekcia: Tabakové výrobky si bez problémov kúpi každé tretie dieťa

Bratislava 15. novembra (TASR) - Tabakové výrobky si bez problémov kúpi každé tretie dieťa na Slovensku. Ukázali to výsledky kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Z viac ako 600 nákupov v kamenných prevádzkach im tabakové výrobky a výrobky určené na fajčenie predali v 224 prípadoch. Dvadsať percent pochybení sa týkalo predaja mladistvým vo veku 11 až 14 rokov, uviedla ústredná riaditeľka SOI Nadežda Machútová. Prvýkrát sa kontrolovali aj internetové obchody, pätina z nich nepoužívala funkčný systém na overovanie veku.



"Z výsledkov kontroly tiež vyplýva, že najviac porušení zákona naši inšpektori zistili v nákupných centrách, pohostinstvách, kaviarňach, elektroobchodoch, obchodoch s rozličným tovarom. Z celkového počtu 119 kontrolných nákupov došlo k porušeniu v 55 prípadoch, teda v takmer každej druhej prevádzke," upozornila Machútová. Podotkla, že najviac porušení zákona sa zistilo v Trenčianskom a najmenej v Bratislavskom kraji.



V súvislosti s možnosťou nákupu prostredníctvom internetu zaznamenala SOI pribúdajúce podnety rodičov. Vykonala preto aj 54 kontrol v internetových obchodoch zameraných na predaj tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie. V 11 prípadoch zistila, že predávajúci nepoužíval funkčný systém overovania veku kupujúceho. "Je preto dôležité, aby vek nebol len deklaratórne potvrdený kupujúcim odkliknutím informácie, že má 18 rokov, na webe s vyplnením základných údajov, prípadne len potvrdením veku v telefonickej nahrávke, bez akéhokoľvek overenia, ale musí dôjsť k verifikácii veku kupujúceho predávajúcim, a to najneskôr pri dodaní uvedených výrobkov kupujúcemu," vysvetlila Machútová.



Podľa jej slov ale nemohli kontrolovať nikotínové vrecúška, lebo to je v kompetenciách obcí a orgánov policajného zboru. "Považujem to za typ výrobku zákerný v tom, že neodhalíte ako rodič, keď dieťa má nikotínové vrecúško práve v ústach. Sú tam vysoké dávky nikotínu a tento výrobok je vysoko rizikový," uviedla Machútová.



SOI na prelome leta v spolupráci s iniciatívou Na veku záleží zrealizovala spolu 677 kontrol. Figuranti v dvoch vekových kategóriách, 11 - 14 rokov a 15 - 17 rokov, sa pod dohľadom kontrolórov snažili kúpiť cigarety, výrobky určené na fajčenie, ktoré neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety v rôznych typoch predajných jednotiek. Okrem tradičných obchodov s potravinami, trafík, čerpacích staníc, nákupných centier a gastro prevádzok sa po novom zamerala aj na elektroobchody, obchody s rozličným tovarom a predaj cez internet.