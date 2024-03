Solák: Počas 1. kola neprišlo k závažnému narušeniu verejného poriadku

Bratislava 24. marca (TASR) - Počas prvého kola prezidentských volieb neprišlo k závažnému narušeniu verejného poriadku. Na nedeľnej tlačovej konferencii o tom informoval policajný prezident Ľubomír Solák.



"Priebeh prvého kola bol bezproblémový, neprišlo k narušeniu verejného poriadku v súvislosti s voľbami," podotkol. Prijaté opatrenia a ich realizácia boli podľa jeho slov dostatočné.



Polícia neprijala žiadne trestné oznámenie, eviduje štyri podozrenia z priestupkov. Solák priblížil, že išlo napríklad o rozmiestnenie letákov do poštových schránok v Liptovskom Mikuláši počas moratória či pozbavenie svojprávnosti člena volebnej komisie v bratislavskej Petržalke.



Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda potvrdil, že komisia vyhodnocovala viacero podnetov. "Tie, ktoré sa dali vyriešiť okamžite, sme vyriešili okamžite, pri tých, ktoré si vyžadujú preverenie a zadokumentovanie, napríklad pri podnetoch na porušenie moratória, tie riešime postupne," uviedol. "Nedá sa však povedať, že by niektorý z podnetov by bol taký závažný, že by narušil alebo hrozil narušením volieb," zdôraznil.



Riaditeľka odboru volieb Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová ocenila prácu členov okrskových volebných komisií i obcí pri elektronickom posielaní zápisníc. "Umožnilo to nielen rýchlejšie spracovanie volieb, ale zvyšuje to aj dôveryhodnosť hlasovania, keďže elektronické zápisnice budú zverejnené nielen na webe Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ale taktiež aj na weboch obcí, tie ich musia zverejniť najneskôr v pondelok (25. 3.)," informovala.