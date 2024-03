Solana v roku 1999: Slovensko má dobrú šancu dostať sa do NATO

Brusel/Bratislava 29. marca (TASR) - Slovenská republika má dobrú šancu dostať sa do NATO a aj na aktívnejšie zapojenie sa do spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Počas stretnutia s vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Eduardom Kukanom v Bruseli v novembri 1999 to povedal Vysoký predstaviteľ Európskej únie (EÚ) pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a bývalý šéf NATO Javier Solana.



TASR pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO prináša sériu dokumentačných materiálov.



V septembri 2000 vznikla poslanecká skupina Národnej rady SR za rýchlu integráciu SR do NATO, ktorej cieľom bolo podľa predsedu skupiny Františka Šebeja, prispieť k členstvu v Aliancii v rámci politického spektra, v styku s predstaviteľmi členských krajín NATO a pri kontakte so slovenskými občanmi.



Ako Šebej v tom čase zdôraznil, o prizvaní SR do NATO sa rozhoduje v parlamentoch členských krajín a preto je v medziparlamentnej komunikácii priestor na presadzovanie integračnej priority Slovenska smerom k Aliancii.



Koncom septembra odovzdalo Slovensko v bruselskom sídle Aliancie aktualizovaný ročný plán prípravy na členstvo v NATO, ktorý obsahoval základné úlohy a ciele v politickej, ekonomickej, vojenskej, obrannej a bezpečnostnej oblasti, ako aj úlohy vo sfére zdrojov a legislatívy. Slovensko v tzv. programe PRENAME potvrdilo záväzok zvyšovať ročne svoje výdavky na obranu o 0,1 percenta hrubého domáceho produktu.



Okrem množstva politických, ekonomických, vojenských a bezpečnostných cieľov priniesol program plány v oblasti zvyšovania podpory verejnej mienky pre vstup do NATO. Optimálna podpora verejnosti mala na základe plánu presahovať 60 percent.



Podľa vtedajšieho generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky na Ministerstve zahraničných vecí SR Rastislava Káčera boli v tom čase najdôležitejšími oblasťami v úsilí Slovenska o členstvo v NATO práve práca s verejnosťou a finančné zabezpečenie prípravy na vstup.