Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby predstavilo svoj program

Banská Bystrica 19. novembra – Klientelizmus pochoval súčasnú ľavicu a bežným ľuďom ukradol dôstojnosť, tvrdí Stanislav Mičev, predseda strany Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby, ktorá v utorok v Banskej Bystrici predstavila svoj ľavicový volebný program. TASR o tom po skončení stretnutia informoval Mičev.



Podľa členov novej strany je zrejmé, že došlo "k úplnému zlyhaniu súčasných politikov a je nutné sklamaným občanom bezodkladne ponúknuť takú politickú alternatívu, ktorá vráti slovenskej ľavici slušnosť a bežným občanom zabezpečí kvalitnejší život".



"Ľudia sú pre súčasných politikov dôležití len dva razy za štyri roky. V čase parlamentných a regionálnych volieb, keď sa rozdeľuje moc. Pre túto aroganciu moci sa dostali bežní ľudia do ekonomickej izolácie, na okraj spoločnosti. Sú buď bez práce alebo pracujú za prostriedky nevyhnutné akurát na základné životné potreby. Viac ako 800.000 občanov Slovenska prakticky dennodenne bojuje so strachom z prítomnej alebo budúcej chudoby. Toto musíme okamžite zmeniť," zdôraznil Mičev.



Podľa neho ich program pre parlamentné voľby 2020 odráža slovenskú realitu a najmä potrebu zmeny politických postojov k riešeniu súčasnej izolácie sociálne slabšieho obyvateľstva, štátom ničených malých a stredných podnikateľov i zdravotníctva, v ktorom na doterajšie zlé politické stratégie doplácajú najmä starší, dlhodobo chorí a sociálne slabší obyvatelia.



"Presne tí, ktorí sa nemajú ako brániť, lebo na ich strane už dlho nikto nestojí. V takých situáciách ľudia strácajú nádej a začínajú sa prikláňať k extrémizmu s pocitom, že ten im pomôže. Je to strašný omyl, na ktorý môžeme všetci doplatiť, ak to nebudeme okamžite riešiť," upozornil Mičev.



Program strany Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby sa v parlamentných voľbách 2020 opiera o tri základné piliere, a to dôstojný život, zdravá krajina a moderný štát.



"Program deklaruje obhajobu práv zamestnancov, tvorbu vhodných podmienok pre rozvoj podnikania živnostníkov, malých a stredných podnikov, rodinných fariem a družstevného podnikania. Ďalej pomoc ľuďom odkázaným na pomoc štátu, mladým ľuďom pri vstupe do samostatného života a tiež zabezpečenie dôstojnej starostlivosti občanom v starobe," dodal Mičev.