Solidarita vyzýva strany a hnutia, aby sa dištancovali od extrémistov

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) – Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby v piatok v Banskej Bystrici zverejnilo výzvu politickým stranám a hnutiam kandidujúcim v parlamentných voľbách, aby odmietli povolebnú spoluprácu s extrémistickými stranami a dištancovali sa od nich. Za tie považujú ĽSNS a Slovenské hnutie obrody. Informoval o tom predseda hnutia a riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.



Okrem neho deklaráciu Hrádza proti extrémizmu podpísali zástupca židovskej komunity na Slovensku Pavel Traubner, priamy účastník SNP Vladimír Strmeň či rómsky aktivista Vojtech Kökény.



Podľa signatárov je radikalizácia európskej politickej scény dlhodobo znepokojujúca. Pripomína 30. roky minulého storočia, ktoré sú spojené s nástupom krajne pravicových politických síl fašistického a nacistického typu.



"Súčasné extrémistické strany sa svoje skutočné zmýšľanie snažia skryť do pekne vyzerajúceho obalu. Voličom sa chcú zapáčiť zmeneným, akoby zmierlivým slovníkom, ktorým popierajú svoje dávnejšie extrémistické vyjadrenia, a k sebe lákajú ľudí menej informovaných o ich pravých záujmoch," zdôraznil Mičev.



"Ak by sa tieto strany a ľudia dostali ešte k väčšej moci, dovolili by sme fašizmu, aby sa vrátil a zosilnel. To nesmieme už nikdy dopustiť. Hanbím sa za to, že sú v našej spoločnosti tolerovaní a k dnešnému dňu neboli zakázaní," doplnil neurológ a držiteľ ocenenia ministra spravodlivosti za zvyšovanie povedomia o význame ľudských práv na Slovensku profesor Traubner.



Najstarším kandidátom Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby v parlamentných voľbách vo februári 2020 je priamy účastník SNP, partizán, 91-ročný Vladimír Strmeň.



"V SNP sme museli nasadiť svoje životy, aby sme fašistov vyhnali. A teraz sa musím pozerať na to, ako im mnohí otvárajú svoje dvere. Kam speje táto spoločnosť? Za toto sme nebojovali. Pokiaľ budem žiť, budem s nimi bojovať a chrániť si tých, ktorým od nich hrozí nebezpečenstvo," reagoval Strmeň.



Na vyhlásenie Mičeva reagovalo Slovenské hnutie obrody, nazvalo ho "ohováračskými rečami". "Stanislav Mičev, namiesto ohovárania ľudí a vnášania nepokoja do slovenskej spoločnosti sa radšej zamerajte na prezentáciu toho, čo chce váš politický subjekt urobiť pre bežných ľudí, akým prínosom budete pre našu vlasť. Tak, ako to na našej internetovej stránke robí naše hnutie každý deň. Nie nenávisť, nepokoj, ale tolerancia a úcta k postojom a názorom iných je budúcnosť Slovenskej republiky," napísalo v reakcii hnutie.