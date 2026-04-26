< sekcia Slovensko
Sólistami nedeľného koncertu SKO budú jeho členovia P. Bogacz a A. Gál
V programe nedeľného popoludnia figuruje aj dielo Kol Nidrei, op. 47 nemeckého skladateľa Maxa Brucha v originálnej verzii pre violončelo a orchester.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) má v nedeľu o 16.00 h na programe šiesty koncert cyklu Slovenského komorného orchestra (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. Sólistami nedeľného popoludnia budú členovia telesa - huslista Pavel Bogacz a violončelista Andrej Gál. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Spresnila, že koncert otvorí Meditácia z cyklu Souvenir d’un lieu cher, op. 42 (Spomienka na drahé miesto) Piotra Iľjiča Čajkovského z roku 1878. „Opus 42 vznikal v období, keď skladateľ komponoval operu Eugen Onegin, Detský album pre klavír a Husľový koncert. Meditácia je prvá a najdlhšia skladba trojčasťového cyklu pre husle a klavír,“ približuje filharmónia.
V programe nedeľného popoludnia figuruje aj dielo Kol Nidrei, op. 47 nemeckého skladateľa Maxa Brucha v originálnej verzii pre violončelo a orchester. Ako ďalej uvádza SF, Max Bruch dielo napísal v Liverpoole pre tamojšiu židovskú komunitu, kde sa stal ako 42-ročný šéfdirigentom Liverpoolskej filharmónie. „Emocionálne jednočasťové dielo obsahuje dve židovské melódie. Prastarú modlitbu Kol Nidrei a dojemnú pieseň v úprave anglického skladateľa Isaaca Nathana s básnickým textom Lorda Byrona Ó, plač nad tými, ktorí plakali pri babylonských riekach,“ vysvetľuje SF.
V slovenskej premiére zaznie dielo Hommage á Mednyánszky pre sláčikový orchester podľa obrazov L. Mednyánszkeho jubilujúcej slovenskej skladateľky Iris Szeghy, ktoré skomponovala v roku 2022 ako Sláčikové kvarteto č. 3. „V rovnakom roku som na objednávku Kammerorchester Basel urobila z diela verziu pre sláčikový orchester. Jej premiéra odznela v marci 2023 vo švajčiarskom Bazileji. Dielo je inšpirované obrazmi uhorského maliara Lászlóa Mednyánszkeho (1852 - 1919), výnimočnej umeleckej a ľudskej osobnosti, stúpenca barbizonskej školy a impresionizmu v Uhorsku. Sila výrazu a nálad jeho obrazov, práca so svetlom a farbami svedčí o maliarovej vysokej senzitivite a majstrovstve. Svet sláčikov disponuje bohatou škálou zvukových farieb i dynamiky, mnohorakými možnosťami textúry, vysokou technickou pohyblivosťou i schopnosťou vytvoriť transcendentnú kontempláciu - to všetko sa mi zdalo pre hudobnú reflexiu Mednyánszkeho obrazov ideálne,“ hovorí Iris Szeghy, ktorá patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej hudby druhej polovice 20. storočia a zároveň predstavuje jednu z prvých významných ženských skladateliek, ktoré sa dokázali presadiť v domácom kontexte.
Diela slovenských skladateľov v programe nedeľného koncertu doplní Passacaglia pre sláčikový orchester Dušana Martinčeka z roku 1965. Na záver zaznie štvorčasťové Concerto Grosso č. 2 švajčiarsko-amerického skladateľa Ernesta Blocha. „Pochádza z roku 1952 a patrí do skladateľovho neoklasicistického obdobia,“ uzatvára filharmónia.
Spresnila, že koncert otvorí Meditácia z cyklu Souvenir d’un lieu cher, op. 42 (Spomienka na drahé miesto) Piotra Iľjiča Čajkovského z roku 1878. „Opus 42 vznikal v období, keď skladateľ komponoval operu Eugen Onegin, Detský album pre klavír a Husľový koncert. Meditácia je prvá a najdlhšia skladba trojčasťového cyklu pre husle a klavír,“ približuje filharmónia.
V programe nedeľného popoludnia figuruje aj dielo Kol Nidrei, op. 47 nemeckého skladateľa Maxa Brucha v originálnej verzii pre violončelo a orchester. Ako ďalej uvádza SF, Max Bruch dielo napísal v Liverpoole pre tamojšiu židovskú komunitu, kde sa stal ako 42-ročný šéfdirigentom Liverpoolskej filharmónie. „Emocionálne jednočasťové dielo obsahuje dve židovské melódie. Prastarú modlitbu Kol Nidrei a dojemnú pieseň v úprave anglického skladateľa Isaaca Nathana s básnickým textom Lorda Byrona Ó, plač nad tými, ktorí plakali pri babylonských riekach,“ vysvetľuje SF.
V slovenskej premiére zaznie dielo Hommage á Mednyánszky pre sláčikový orchester podľa obrazov L. Mednyánszkeho jubilujúcej slovenskej skladateľky Iris Szeghy, ktoré skomponovala v roku 2022 ako Sláčikové kvarteto č. 3. „V rovnakom roku som na objednávku Kammerorchester Basel urobila z diela verziu pre sláčikový orchester. Jej premiéra odznela v marci 2023 vo švajčiarskom Bazileji. Dielo je inšpirované obrazmi uhorského maliara Lászlóa Mednyánszkeho (1852 - 1919), výnimočnej umeleckej a ľudskej osobnosti, stúpenca barbizonskej školy a impresionizmu v Uhorsku. Sila výrazu a nálad jeho obrazov, práca so svetlom a farbami svedčí o maliarovej vysokej senzitivite a majstrovstve. Svet sláčikov disponuje bohatou škálou zvukových farieb i dynamiky, mnohorakými možnosťami textúry, vysokou technickou pohyblivosťou i schopnosťou vytvoriť transcendentnú kontempláciu - to všetko sa mi zdalo pre hudobnú reflexiu Mednyánszkeho obrazov ideálne,“ hovorí Iris Szeghy, ktorá patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej hudby druhej polovice 20. storočia a zároveň predstavuje jednu z prvých významných ženských skladateliek, ktoré sa dokázali presadiť v domácom kontexte.
Diela slovenských skladateľov v programe nedeľného koncertu doplní Passacaglia pre sláčikový orchester Dušana Martinčeka z roku 1965. Na záver zaznie štvorčasťové Concerto Grosso č. 2 švajčiarsko-amerického skladateľa Ernesta Blocha. „Pochádza z roku 1952 a patrí do skladateľovho neoklasicistického obdobia,“ uzatvára filharmónia.