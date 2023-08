Solovič: Problémom pri tuberkulóze je, že ju ľudia chápu ako stigmu

Bratislava 26. augusta (TASR) - Situácia s tuberkulózou (TBC) na Slovensku je pod kontrolou. Problémom však je, že ľudia ju vnímajú ako stigmu. Pre TASR to zhodnotil primár oddelenia pneumoftizeológie a konzultant Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre TBC Ivan Solovič.



"Keď je niekto pozitívny a infekčný, treba vyšetriť všetky kontakty, s každým, s kým bol v kontakte v poslednom polroku viac ako osem hodín. Problémom je, že ľudia sa za ochorenie hanbia, pacienta to stigmatizuje a neudáva, s kým všetkým bol v kontakte, lebo nechce, aby to vedeli," uviedol.



Vyšetrenie kontaktov je podľa jeho slov dôležité, pretože pri liečbe tuberkulózy je potrebné infikovaného izolovať. "Jeden pacient s otvorenou formou tuberkulózy, to znamená keď navonok vylučuje tuberkulózne bacily, dokáže nakaziť desať až 15 ďalších ľudí," vysvetlil Solovič. Zdôraznil, že tuberkulóza je liečiteľná, pričom celú liečbu plne hradia zdravotné poisťovne.



Druhým problémom, ktorý sa podľa odborníka týka najmä marginalizovaných skupín obyvateľstva, je, že ľudia na vyšetrenie napriek pozvaniu neprídu. "Vieme, že máme nejaké vypuklé obce, kde je potrebné vyšetriť povedzme 200 až 300 ľudí. My ich môžeme len prosiť a pozývať na vyšetrenia, ale nemáte páku, ako im to nariadiť," ozrejmil.



Lekári preto podľa jeho slov plánujú cielene vyraziť do niektorých obcí s prenosným röntgenom a vyšetrovať obyvateľov. Cieľom je udržať situáciu s tuberkulózou na Slovensku naďalej pod kontrolou, keďže problém s jej šírením je podľa odborníka práve v oblastiach, kde žijú marginalizované skupiny.



Dodal, že celosvetovým cieľom je tuberkulózu úplne eliminovať. Spoločný postup krajín v boji proti tuberkulóze sa má riešiť aj na Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov koncom septembra.