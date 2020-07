Sólymos: Envirozáťaže sú problémom SR, treba využiť európske peniaze

Bratislava 8. júla (TASR) - Environmentálne záťaže sú dlhodobým problémom Slovenska. Tvrdí to bývalý minister životného prostredia a predseda mimoparlamentnej strany Most-Híd László Sólymos s tým, že sa musí z osem miliárd eur ponúkaných pre Slovensko nájsť dostatočný balík peňazí práve na túto agendu.



"Je to predovšetkým úloha nového ministra, aby dokázal vyrokovať čo najviac peňazí, ktoré by Slovensko mohlo využiť na odstránenie environmentálnych záťaží," vyhlásil Sólymos. Environmentálnych záťaží je podľa jeho slov na Slovensku takmer 2000 a sanácia každej z nich nielen stojí nemalé peniaze, ale je aj dlhodobým procesom. Tvrdí, že za jeho pôsobenia sa významným spôsobom rozbehli na ministerstve procesy vedúce k odstraňovaniu starých environmentálnych záťaží. "Za štyri roky sme riešili viac ako 450 environmentálnych záťaží. Zmonitorovali sme viac ako 300, prieskum prebehol na stovke. Na viac ako 20 environmentálnych záťažiach sa začali sanácie v hodnote viac ako 86 miliónov eur. Ďalších 30 lokalít je pripravených na sanáciu a čaká sa na verejné obstarávania. Na ich odstránenie je vyčlenených viac ako 100 miliónov eur," uviedol Sólymos.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽaNO) vyhlásila, že pri starých environmentálnych záťažiach je problémom vymožiteľnosť práva a utajovanie geologických správ a posudkov.



Na Slovensku je podľa Budaja až 2000 environmentálnych záťaží, ich evidencia existuje, no trvá veľmi dlho, kým sa odstránia. "Musím sa so smútkom obzrieť, že ministerstvo životného prostredia nemalo dostatočnú autoritu u doterajších politikov na to, aby v tom konali. Musíme sa pozerať dopredu a urobiť čo najviac," uviedol. Skládky chce minister kategorizovať. Tie, ktoré sú akútne, si ministerstvo určí ako priority.



Na spoločnom stretnutí sa prezidentka s ministrom rozprávala aj o európskom fonde obnovy a financie z neho poputujú aj na Slovensko. Čaputová si myslí, že financie by sa mali použiť na vyrovnanie sa so záťažami. Budaj nechcel bližšie špecifikovať projekty, na ktoré by mohli byť investície použité. Zverejňovať ich bude až vtedy, keď pre ne získa podporu vlády.