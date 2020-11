Sólymos: Pandemickú situáciu zlepšujú opatrenia, nie plošné testovanie

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vláda zavádza, ak tvrdí, že pandemickú situáciu zlepšilo celoplošné testovanie. Myslí si to predseda mimoparlamentnej strany Most-Híd László Sólymos. Poukazuje na to, že podľa odborníkov lepšie čísla prinášajú prijaté opatrenia, ktoré platia už štyri týždne a občania ich zodpovedne dodržiavajú. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme.



"Odborníci mali pravdu, keď upozorňovali na nepresnosť antigénových testov a tvrdili, že aby veľké testovanie malo zmysel, pozitívni by sa mali pretestovať s PCR. Premiér to ignoroval a vláda si ide svoje, a čo je nebezpečnejšie, zavádza," uviedol Sólymos. Cestou k úspechu je podľa neho nosenie rúška, obmedzenie stretávania sa a umývanie si rúk.