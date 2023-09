Sólymos považuje vyjadrenia Sulíka na adresu iných strán za trúfalé

Bratislava 24. septembra (TASR) - Posledné vyjadrenia predsedu SaS Richarda Sulíka na adresu iných strán o odstúpení považuje László Sólymos zo strany Modrí, Most-Híd za trúfalé až arogantné.



"Jeho vyhlásenia nie sú korektné ani voči voličom. Veď každý volič má právo sa rozhodnúť slobodne, 30. septembra máme právo sa rozhodnúť, či vyslovíme dôveru tým, ktorí Slovensku opakovane preukázali svoju neschopnosť konštruktívne spolupracovať," skonštatoval v stanovisku Sólymos.



Sulík ešte minulý týždeň vyzval na odstúpenie z volebného boja kandidujúce strany, ktoré sa pohybujú pod hranicou zvoliteľnosti. Strana Modrí, Most-Híd cez lídra Mikuláša Dzurindu reagovala, že neplánuje odstúpiť z parlamentných volieb.



Sulík cez víkend v tejto súvislosti hovoril, že pre krok Dzurindu hrozí, že sa nepodarí zastaviť Smer-SD pri zostavení vlády. "Rovnako to platí aj v prípade iných malých strán, ktoré sa dlhodobo pohybujú pod hranicou zvoliteľnosti. Dúfam a želám si, aby pár dní pred voľbami zvíťazila zodpovednosť," uviedol šéf SaS. Strana Modrí, Most-Híd následne uviedla, že Sulík by mal vážiť slová, pretože vyhnanie Modrých, Most-Híd z volieb nepomôže ani SaS, ani Slovensku.



Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. Kandidáti môžu odstúpiť alebo strana môže vziať späť svoju kandidátnu listinu do 28. septembra.