Sólymos: Rusko ide proti Európe a tá ho môže zastaviť len spoločne

Bratislava 10. mája (TASR) – Rusko ide proti Európe a tá ho môže zastaviť len spoločne. Predseda republikovej rady mimoparlamentnej strany Aliancia László Sólymos to uviedol v reakcii na videopríhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poslancom Národnej rady (NR) SR.



"Príhovor Zelenského v slovenskom parlamente sa nezakladal na emóciách, ale na faktoch," zdôraznil Sólymos. Každý suverénny štát by mal mať podľa jeho slov právo slobodného rozhodnutia o svojej budúcnosti.



"Teraz je už každému jasné, že Kremeľ obchodné vzťahy mení na nekorektný vzťah, ktorým bývalých partnerov chce pripútať k sebe," vyhlásil šéf platformy Mosta-Híd Konrád Rigó. Hovorí tiež o potrebe spoločného európskeho postupu.



"Pre mňa bolo veľmi dôležité, že (Zelenskyj, pozn. TASR) vyjadril svoje pochopenie pre Slovensko aj v otázke embarga. Rozumie tomu, že momentálne nie je možné odtrhnúť sa od ruského plynu a ropy," dodal s tým, že napriek tomu treba ísť touto cestou.



Na príhovor ukrajinského prezidentka reagoval na sociálnej sieti aj novozvolený šéf mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Ukrajina dnes bojuje hrdinský boj nielen za svoju slobodu a demokraciu, preto jej musíme naďalej pomáhať všetkými dostupnými prostriedkami," podotkol s tým, že ukrajinského prezidenta považuje za hrdinu a lídra.



Ukrajinský prezident Zelenskyj sa Slovensku poďakoval za solidaritu a pomoc, ktorú poskytuje Ukrajine. Vo videopríhovore poslancov NR SR zároveň vyzval na pokračovanie pomoci, a to v obrannej oblasti, v téme sankcií i v podpore európskej perspektívy Ukrajiny. Vyzval Slovensko, aby bolo hlasom Ukrajiny v EÚ.