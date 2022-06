Sólymos: Súdna prehra SR pri ochrane hlucháňa je zlyhaním Budaja

Bratislava 24. júna (TASR) - Prehra Slovenska na Súdnom dvore EÚ pre nedostatočnú ochranu hlucháňa hôrneho je zlyhaním šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO), napriek jeho vyviňovaniu. Myslí si to exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). "Riziko žaloby je na stole od roku 2019, od roku 2020 je ministrom a dnes máme rok 2022. Nové vedenie rezortu jednoducho svoju prácu nezvláda," uviedol v stanovisku.



Sólymos poznamenal, že problematike ochrany hlucháňa hôrneho sa na ministerstve intenzívne venoval od roku 2017. "Bol prijatý program záchrany, vyhlasované programy starostlivosti o chránené vtáčie územia hlucháňa, prešla novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá dala štátnej ochrane prírody právomoci aj v oblasti náhodnej ťažby. Špeciálnu pozornosť sme venovali historicky prvej kontrole rozhodovacej praxe okresných úradov ohľadom ochrany hlucháňa," vymenoval exminister. Ako uviedol, vďaka konkrétnym krokom, ktoré diskutovali s eurokomisiou, na Slovensko nebola podaná žaloba.



Aktivity pri ochrane hlucháňa hôrneho podľa neho ustali po výmene vlády. "Osobne som veľmi prekvapený, že výhrady EK neboli zahrnuté do novely zákona o ochrane prírody, ktorú predkladal minister Budaj," povedal. Považuje to za chybu a verí, že príde k rýchlej náprave. "Aspoň na druhý pokus, aby sme sa vyhli pokute," skonštatoval Sólymos.



Budaj podľa neho svoju funkciu nezvláda a výsledky svojej nečinnosti pripisuje každému okolo, len nie sebe. "Ministerstvo a jeho rezortné organizácie sú v hlbokom rozklade, čo je vidieť napríklad aj na neschopnosti zaistiť stabilné financovanie SHMÚ, čím sa priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenska," doplnil exminister.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR s poľutovaním prijalo rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu, ktorý uznal, že Slovensko v spore o ochranu hlucháňa hôrneho porušilo smernice o biotopoch a o vtáctve. Krajina by podľa rezortu nemusela byť postihnutá dôsledkami súdnej žaloby, ak by boli za čias bývalej vlády prijaté potrebné opatrenia.



Európska komisia (EK) dostala v roku 2017 viacero sťažností na nadmernú ťažbu dreva v 12 územiach sústavy Natura 2000 vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho na Slovensku, ktorá mala mať vplyv na jeho ochranu. EK následne podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Slovensko za porušenie smerníc o biotopoch a o vtáctve.