Sólymos:Je poburujúce,že náhradníkov za ministrov SaS hľadajú až teraz

Bratislava 5. septembra (TASR) - Je absolútne poburujúce, že náhradníkov za ministrov SaS hľadajú až teraz. Vyhlásil to predseda republikovej rady mimoparlamentnej strany Aliancia László Sólymos. "Veď dva mesiace vedeli, že odídu," skonštatoval. Na nezodpovednosť súčasnej vlády podľa neho opäť doplatia ľudia a krajina.



Predseda platformy Most-Híd Aliancie Konrád Rigó si myslí, že nestabilná vnútorná politika v čase, keď za slovenskými hranicami zúri vojna, je veľmi nebezpečnou hrou. "Eduard Heger a Igor Matovič by si mali uvedomiť aj následky politickej nestability a spoločenského napätia," uviedol Rigó.



Strana SaS oznámila odchod do opozície. Demisiu už podali všetci ministri SaS - minister hospodárstva Richard Sulík, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) vzhľadom na demisie oznámil vstup do menšinovej vlády. S menami nástupcov odchádzajúcich ministrov plánuje najprv oboznámiť prezidentku Zuzanu Čaputovú.