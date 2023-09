Sólymos: Treba rokovať s Maďarskom, Českom a Rakúskom o ochrane hraníc

Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovenská vláda by mala okamžite začať rokovať s vládnym kabinetom Maďarska, Česka a Rakúska o ochrane vonkajších schengenských hraníc v súvislosti s nelegálnou migráciou. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal László Sólymos z mimoparlamentnej strany Modrí, Most-Híd.



"Ak nechceme byť nútení uzavrieť hranice medzi Slovenskom a Maďarskom, na čo by opäť doplatili ľudia v pohraničných oblastiach, tak pomôžme Maďarsku zaplátať diery na srbsko-maďarských hraniciach. Poskytnime Maďarsku policajtov, vojakov," povedal Sólymos.



Líder strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda zároveň predstavil desať bodov na zvládnutie migrácie na Slovensku aj na úrovni Európskej únie. Absorpčná kapacita Európy je podľa neho limitovaná a migráciu treba zvládať. Je však potrebné rozlišovať medzi legálnymi a nelegálnymi migrantmi. "Nelegálnych nemôžeme akceptovať," podotkol.



Dzurinda poukazuje, že migrácia je výzva pre celú Európsku úniu, tak pre jej inštitúcie, ako aj členské štáty. Je podľa neho potrebné jasne definovať kompetencie, aby každý vedel, za čo zodpovedá. Apeluje aj na dodržiavanie readmisných dohôd. "Treba, aby slovenskí predstavitelia na európskych radách veľmi smelo a otvorene tlačili európske inštitúcie k tomu, aby sme readmisiu osôb mohli efektívne vykonávať," skonštatoval šéf strany.



Konečné slovo pri udeľovaní azylu a povolenia na pobyt musí podľa strany ostať v pôsobnosti členských krajín. Dôležité je aj spolupracovať s tretími krajinami, aby sa minimalizoval počet nelegálnych migrantov. Krajiny EÚ by sa zároveň mali snažiť posilňovať svoje ambasády na zabezpečovanie azylového konania, priblížil Dzurinda.



Pokračuje, že téma migrácie sa musí stať záležitosťou verejnej diskusie. "Je dôležité, aby členské krajiny stimulovali a motivovali samosprávy tak, aby vedeli pripravovať základnú infraštruktúru aj verejnosť na prijímanie migrantov. Nie každý imigrant predstavuje hrozbu," poznamenal Dzurinda.



EÚ by podľa neho mala prijať komplexnú stratégiu voči Afrike, ktorá by zahŕňala humanitárne, rozvojové, ekonomické a bezpečnostné aspekty. Taktiež potrebuje pohotovostné plány pre núdzové prípady migrácie.