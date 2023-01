SOM: Večerný protest samospráv nerieši situáciu, odnesú si to občania

Bratislava 30. januára (TASR) - Večerný protest samospráv, počas ktorého viaceré mesta a obce zhasnú na polhodinu verejné osvetlenie, nie je podľa Strany obcí a miest - SOM Slovensko, riešením situácie a odnesú si to iba občania.



"Protest je v prvom rade namierený proti občanov, pretože ho pocítia doslova na "vlastnej koži"," povedal predseda SOM Slovensko a starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Ako podotkol, podľa doterajších skúseností na podobné protesty vláda doposiaľ nikdy nereagovala.



SOM Slovensko tvrdí, že viacerí starostovia, aj z ich strany, majú negatívne skúsenosti s podobnými aktivitami. "Verejné osvetlenie sme vypli iba raz. Naša obec sa ponorila na krátky čas do úplnej tmy, a hneď boli vykradnuté dva domy," uviedla starostka obce Spišské Tomášovce a predsedníčka Regionálneho združenia obcí a miest Spiša Zuzana Nebusová.



Je podľa Krúpu potrebné hľadať také riešenia, ktoré si nebudú brať za rukojemníkov obyvateľov. "V prvom rade by mali v prospech občanov hlasovať všetci starostovia, primátori a zástupcovia samospráv, ktorí sú aj poslancami v parlamente. To sa však nedeje, všetci sa riadia často pokynmi svojich straníckych centrál, toto treba v budúcnosti zmeniť," povedal.



Viaceré mestá a obce po celom Slovensku zhasnú o 19.00 h na polhodinu na protest verejné osvetlenie. Chcú tak upozorniť, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie mnohých ich základných úloh. Taktiež, že sú obeťami zlých rozhodnutí vlády. Do protestu sa podľa Združenia miest a obcí plánuje zapojiť väčšina samospráv. Vláda dlhodobo deklaruje pomoc samosprávam s energokrízou.