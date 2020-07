Ochranári apelujú na TANAP, aby včas informoval o suchých stromoch

Bratislava 16. júla (TASR) – Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR apeluje na vedenie Štátnych lesov Tatranského národného parku, aby ju včas informovali o potrebe odstránenia ohrozujúcich suchých stromov v národnom parku. Uviedla to v reakcii na štátne lesy, ktoré uzavreli turistické chodníky vo Vysokých Tatrách. Ten je od 3. júla uzatvorený pre suché stromy, ktoré ohrozujú turistov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠOP Anna Weissová.



Weissová hovorí, že Štátne lesy TANAP-u zverejnili minulý týždeň viacero nepravdivých informácií týkajúcich sa uzatvorenia turistických chodníkov. Za uzatvorenie chodníkov ich vraj neopodstatnene obvinili. Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko skonštatoval, že lesníci o suchých stromoch vedeli skôr, ale situáciu začali riešiť až po otvorení turistickej sezóny a v čase hniezdenia vtákov.



„Týmto zároveň apelujem na vedenie Štátnych lesov TANAP-u, aby predchádzali takýmto situáciám a včas nás informovali o potrebe odstránenia ohrozujúcich suchých stromov v národnom parku. Vyhneme sa tak podobným situáciám a turisti či samosprávy nebudú opäť v role rukojemníkov, ako sa to stalo teraz,“ povedal Majko.



Ochranári deklarujú, že im nie je ľahostajné zdravie turistov a nie je ich cieľom vydávať rozhodnutia, ktoré vedú k uzávere chodníkov.



„Máme za to, že sa jednalo o úmyselné zneužitie situácie s cieľom navodenia negatívnych nálad voči ŠOP SR v očiach návštevníkov tohto územia. Takéto konanie preto pokladáme za veľmi nevhodné a určite neprispieva k zlepšovaniu vzťahov medzi Správou národného parku a organizáciou, ktorej štát zveril správu svojich lesov v tomto cennom území,“ uvádza námestník generálneho riaditeľa pre ochranu prírody Peter Baláž.



ŠOP uvádza, že informáciu o nebezpečných suchých stromoch dostala iba deň pred zverejnením uzatvorenia turistického chodníka. „Prakticky obratom, ešte v ten deň od nás dostali odpoveď, v ktorej bolo uvedené, že ich náš pracovník bude kontaktovať, aby spoločne vyznačili ohrozujúce stromy,“ poznamenal Majko s tým, že k samotnému značeniu stromov došlo v utorok.



Vyznačených bolo 47 suchých stromov, ktoré by mohli ohroziť turistov. Ochranári museli zohľadniť aj to, či sa v danej lokalite nenachádzajú hniezda vtákov.



Štátne lesy TANAP-u vo svojej žiadosti uvádzali 150 stromov. Štátni ochranári však posúdili, že žiadosť je neopodstatnená a nie všetky stromy predstavovali ohrozenie pre návštevníkov národného parku.



Turisti neprejdú po zeleno značenom chodníku, ktorý vedie Javorovou dolinou do sedla Sedielko a po modro značenom turistickom chodníku, ktorý vedie Zadnými Meďodolmi až do Kopského sedla.