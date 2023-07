ŠOP chce meniť smernicu, podľa ktorej postupuje pri medveďoch

Banská Bystrica 29. júla (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR pripravuje zmenu internej smernice, podľa ktorej postupuje pri identifikácii a eliminácii problémových medveďov. Proces plánuje zefektívniť a zrýchliť. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.



"Snažíme sa minimalizovať obdobie sondovania, identifikácie a preukázanie nepolepšiteľnosti medveďa. V týchto dňoch sa pripravuje nová smernica, ktorá by bola dokonalejšia," uviedol Karaska s tým, že na zmenách pracujú členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR.



Pri riešení problémových medveďov postupujú ochranári od apríla podľa internej smernice, ktorú vypracovali ochranári a pracovníci zásahového tímu. Cieľom postupu je dostatočne preukázať, že problémový jedinec je nepolepšiteľný a je tak potrebné ho eliminovať. "Medveď je chránený živočích a pri eliminácii jedincov musí byť preukázateľné, že sa eliminuje problémový jedinec," skonštatoval Karaska.



Proces pri riešení problémových medveďov spočíva v identifikácii jedinca a jeho správania. Podľa smernice zásahový tím problémového jedinca najskôr opakovane plaší rôznymi metódami, a to napríklad gumovými projektilmi či zvukovými a svetelnými efektmi. Ak sa preukáže, že problémový medveď nie je polepšiteľný, komisia pod vedením generálneho riaditeľa ŠOP SR rozhodne o jeho eliminácii. Cieľom zmeny smernice je podľa Karasku na základe doterajších skúseností zefektívniť identifikáciu problémových medveďov a zrýchliť tak aj proces rozhodovania o ich prípadnej eliminácii.