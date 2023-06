Štátna ochrana prírody chce nakúpiť elektrické rybolovné zariadenia

Bratislava 29. júna (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR chce nakúpiť elektrické rybolovné zariadenia s príslušenstvom. Na obstaranie vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 46.585 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je nákup troch elektrických rybolovných zariadení s benzínovým agregátom určených na lov rýb v hlbších tokoch do 1,5 metra. Ďalej je to šesť kusov batériových zariadení na lov rýb na plytších tokoch do jedného metra. Ochranári chcú spolu s tým nakúpiť aj príslušenstvo, ako podberáky, bezpečnostné dielektrické rukavice a polarizačné okuliare.