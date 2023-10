ŠOP: Medvede, ktoré objavia potravu, sa nemusia uložiť na zimný spánok

Bratislava 31. októbra (TASR) - Medvede, ktoré objavia zdroj potravy, sa nemusia uložiť na zimný spánok alebo môžu jeho začiatok oddialiť. Pre TASR to uviedol vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Juh Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Jaroslav Slašťan.



"Medvede patria medzi nepravých zimných spáčov, čo znamená, že počas teplejších a na potravu priaznivých zím nemusia hibernovať," tvrdí Slašťan.



Povedal, že medveď zimu prečkáva vo vhodnom úkryte, ktorý si vyhrabáva v zemi alebo pod koreňmi stromov. Brloh tiež môže mať v skalných dutinách a pod skalnými prevismi. "Vstupné otvory mávajú rozmery od 60 do 70 centimetrov, našiel sa však aj brloh s veľkosťou vstupu 140 krát 80 centimetrov," opísal ochranár.



Hĺbka brlohov sa pohybuje zvyčajne okolo dvoch metrov. "Jedným z kritérií je, aby do neho nezatekalo, pretože akékoľvek vlhké priestory sú pre zimný spánok nepoužiteľné," podotkol Slašťan. Dodal, že teplota v ňom by nemala klesnúť hlbšie pod nulu, ale ani vystúpiť veľmi vysoko. Dôvodom je, že by sa tak zvýšila intenzita fyziologických pochodov a energetická zásoba by nemusela vystačiť do jari.



Medveď si brloh upravuje a využíva aj niekoľko rokov. "Postupne ho zanáša výstelkou, ktorá sa v detailoch odlišuje vzhľadom od umiestnenia brlohu. Bežným materiálom na vytvorenie výstelky sú tenšie konáre ihličnanov, tráva, mach a lístie," priblížil ochranár.