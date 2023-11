ŠOP: Medveďovi počas zimného spánku bije srdce pomalšie

Bratislava 5. novembra (TASR) - Srdcová frekvencia sa medveďovi počas zimného spánku výrazne zníži, klesá približne na osem až dvanásť úderov za minútu. Krvný tlak medveďa sa mu znižuje len nepatrne. Pre TASR to uviedol vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Juh Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Jaroslav Slašťan.



"Keby sa ľudské srdce takto spomaľovalo, malo by to fatálne následky. U človeka by tlak zvýšený následkom zníženej frekvencie spôsobil roztiahnutie komôr. Takto roztiahnutý sval by bol slabší a menej účinný, čo by nakoniec viedlo k zlyhaniu srdca," povedal ochranár.



Rozsah frekvencie srdcovej činnosti medveďa hnedého má od 40 do 90 úderov za minútu. Priemerná srdcová frekvencia dospelých medveďov mimo hibernácie je 71 úderov za minútu, v spánku 46 a počas aktivity 90, opisuje Slašťan. Srdcovú frekvenciu medveďa zvýši nervozita, vzrušenie, stres a psychický diskomfort, dehydratácia, nadmerné fyzické zaťaženie, ako je beh, súboj alebo lov. V niektorých prípadoch môže dosiahnuť hodnotu 129 úderov za minútu. "Ak sa ľudské srdce zastaví na viac ako štyri sekundy, človek stráca vedomie a potrebuje resuscitáciu. Srdce medveďa sa počas hibernácie zastaví aj na štrnásť sekúnd a tento výpadok nespôsobí žiadne fyziologické zmeny," skonštatoval šéf zásahového tímu.



Samotná hibernácia medveďa je podľa neho veľkou záhadou. "Keby bol človek počas dlhšieho obdobia fyzicky neaktívny, hrozili by mu kardiovaskulárne ochorenia, poruchy zrážania krvi, dysfunkcia obličiek, trombóza, ateroskleróza (zhrubnutie a tuhosť tepien), sarkopénia (úbytok svalovej hmoty) a následkom vyplavovania kalcia z kostí by bol vystavený osteoporóze," povedal Slašťan s tým, že medveďom takéto riziko nehrozí. Počas zimného spánku tiež nestráca svalovú hmotu a nejaví ani známky poškodenia orgánov.