Bratislava 17. augusta (TASR) – Minulý rok spôsobil vlk dravý škody vo výške 106 039 eur. Najväčšie škody spôsobil na poľovnej zveri. Pre TASR to uviedol Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Na Slovensku nebol podľa Hletka zaznamenaný prípad útoku vlka na človeka.



Vlk spôsobil vlani škody na jeleňovi vo výške 51 494 eur. Na muflónoch to bolo 1504 eur a srnách 385 eur, vyplýva z grafu, ktorý TASR zaslala ŠOP.



„Štát prepláca škody spôsobené chráneným druhom živočícha na svojej prirodzenej koristi, čo je vo svete ojedinelým javom. Veď čím iným sa má živiť vlk, ak nie voľne žijúcou zverou – jelenia, srnčia, diviačia zver," poznamenal Hletko.



Škody na ovciach spôsobené vlkom sa vyšplhali do výšky 37 546 eur, na hovädzom dobytku 14 036 eur a na kozách 1074 eur, uvádza ŠOP.



„Na Slovensku nebol zaznamenaný prípad útoku vlka dravého na človeka. Z dávnejšej minulosti sú však známe dva prípady, keď vlk dravý nakazený besnotou na človeka zaútočil. V posledných rokoch však nebol na území Slovenska zaznamenaný žiaden výskyt ochorenia besnoty," hovorí Hletko.



Od roku 2005 najviac škôd spôsobil vlk práve minulý rok a v roku 2017, keď boli náhrady vyplatené vo výške 99 750 eur, vyplýva z grafu.