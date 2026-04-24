ŠOP: Monitoring medveďa v SR prebieha v súlade s odbornými postupmi
Priebežné čiastkové výsledky nie je podľa ochranárov možné interpretovať bez ich zasadenia do širšieho kontextu výskumu.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Monitoring medveďa hnedého na Slovensku prebieha v súlade s nastavenými odbornými postupmi a v úzkej spolupráci s relevantnými inštitúciami. TASR o tom informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. K detailom projektu, vrátane počtu vyzbieraných vzoriek, metodiky aj analýzy DNA, poskytne komplexné informácie po spracovaní a vyhodnotení všetkých relevantných dát.
Priebežné čiastkové výsledky nie je podľa ochranárov možné interpretovať bez ich zasadenia do širšieho kontextu výskumu. Monitoring považujú za komplexný proces, ktorý si vyžaduje čas, precíznosť a dôkladné odborné vyhodnotenie získaných dát. „Predčasné alebo neúplné závery môžu viesť k skreslenému obrazu o stave populácie medveďa hnedého na Slovensku,“ tvrdia.
ŠOP sa zároveň ohradila voči šíreniu neoverených a zavádzajúcich tvrdení. Má za to, že aktuálne nastavené postupy zberu biologického materiálu a jeho vyhodnocovania sú výrazne efektívnejšie a modernejšie ako v minulosti, keď obdobné analýzy trvali aj niekoľko rokov.
„Štátna ochrana prírody odmieta snahy o spochybňovanie či narúšanie pripravovaného výskumu a monitoringu. Za obzvlášť nešťastné považujeme, ak sa k tejto téme vyjadrujú aj niektorí bývalí zamestnanci, ktorí boli v minulosti súčasťou zásahového tímu, pričom ich interpretácie nezohľadňujú aktuálne nastavenie procesov a môžu byť účelovo skresľujúce,“ skonštatovali ochranári.
Vyzývajú preto všetky organizácie a dobrovoľníkov, ktorí sa do monitoringu zapojili, aby sa nenechali odradiť či znechutiť priebežnou verejnou diskusiou a pokračovali v tejto činnosti aj naďalej.
ŠOP spustila zber vzoriek medveďa v auguste 2025. Cieľom je odhadnúť veľkosť jeho populácie na Slovensku. Trus či srsť medveďov ochranári zberajú spoločne s poľovníkmi a lesníkmi, vzorky budú následne analyzované rozborom DNA. Prvotné výsledky očakávajú o 12 mesiacov. Ochranári chcú odobrať aspoň 7000 vzoriek.
Iniciatíva My sme les prednedávnom poukázala na to, že štát dodnes nevie, kto bude analyzovať vyzbierané vzorky DNA medveďov na odhad ich počtu. Po siedmich mesiacoch monitoringu sa podarilo nazbierať približne 20 percent plánovaného počtu vzoriek, tvrdí.
