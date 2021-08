Pokuta za porušenie zákona o ochrane prírody môže byť aj 3319 eur

Bratislava 22. augusta (TASR) – Najvyššia pokuta za porušenie zákona o ochrane prírody sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3319 eur. Pre TASR to povedala hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková. Správa Tatranského národného parku uložila za prvý polrok tohto roku 16 pokút. Išlo o sumy od 20 do 300 eur pre jednotlivcov a skupiny.



Priblížila, že za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Pokuty však v tomto prípade vyberá Stráž prírody.



„Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru a ktorá po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody," dodala.