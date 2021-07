Nález zraneného či uhynutého chráneného živočícha treba nahlásiť

Bratislava 8. júla (TASR) - Nález zraneného či uhynutého chráneného živočícha je potrebné nahlásiť na Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR, ktorá určí ďalší postup. Pohotovostné čísla záchranných zariadení sú zverejnené na jej stránke. Akákoľvek manipulácia s chráneným druhom je zakázaná. Pre TASR to uviedla zoologička Andrea Lešová zo ŠOP SR.



Chránené živočíchy sa nesmú úmyselne odchytávať, zraňovať, usmrcovať ani rušiť v ich prirodzenom areáli. Zakázané je ich aj medzidruhovo krížiť, ale aj chovať v ľudskej opatere či zbierať ich vajcia. Priestupky pomenúva zákon o ochrane prírody a krajiny. Pri porušení zákona hrozí pokuta do výšky 9958,17 eura. V prípade nelegálneho zastrelenia, respektíve úmyselného zranenia chráneného druhu živočícha je možné uložiť pokutu do 33.193,91 eura. Škody väčšieho rozsahu rieši trestný zákon.



Vyčísliť, koľko chránených živočíchov celkovo ročne uhynie, nie je možné. Na cestách a železničných tratiach ŠOP vlani ľudia napríklad nahlásili najmä úhyn vydier riečnych (21), ale aj bobrov (8). "Spomedzi veľkých šeliem sme zaznamenali päť úhynov medveďa hnedého či štyri úmrtia vlka dravého. Vo všetkých prípadoch išlo o úmrtia spôsobené pri kolíziách s autami či vlakmi," priblížila Lešová.



Chránené druhy živočíchov sú menované v prílohe vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR 170/2021.