Medveďom nasadia GPS obojky, chcú monitorovať ich pohyb v okolí obce

Bratislava 6. marca (TASR) - Ochranári nasadia medveďom GPS obojky, ktoré budú monitorovať ich prípadný pohyb v okolí obce. Obojky ich nebudú v pohybe nijako obmedzovať a každé dve hodiny budú vysielať ich GPS pozíciu. Pre TASR to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, ktorá zakúpila prostredníctvom projektu z Envirofondu desať kusov telemetrických obojkov. Cena jedného obojka bola 5200 eur s DPH.



Zásahový tím pre medveďa hnedého bude prostredníctvom obojkov schopný zvýšiť bezpečnosť vybraných lokalít s výskytom problémových medveďov. Michal Haring zo Zásahového tímu Sever hovorí, že prostredníctvom GPS obojkov budú schopní vytvoriť tzv. virtuálny plot okolo obcí, v ktorých sú pravidelné hlásenia o výskyte synantropných medveďov.



"V mapovej aplikácii vyznačíme priestor, napríklad v okolí Tatranskej Lomnice alebo Novej Lesnej, a okolo vybraného miesta sa vytvorí spomínaný virtuálny plot v tvare mnohouholníka. Tieto informácie budú následne nahrané do obojka," priblížil Haring. Keď zviera prekročí hranice virtuálneho plota a príde k ľudským obydliam, zásahový tím o tom okamžite dostane SMS a e-mail a bude vedieť zasiahnuť.



Vďaka obojkom získajú ochranári dáta, ktoré im v súčasnosti chýbajú. Napríklad, ako medvede reagujú po odplašení, ako ďaleko utečú, či vyčkajú niekoľko dní a vrátia sa alebo to urobia hneď. "Stále však platí, že podstatnejšia ako represia, teda zásah tímu voči medveďovi, je prevencia. GPS obojky predstavujú teda len doplnkové opatrenie," povedal Haring. Skonštatoval, že zásahový tím vidí kľúčovú úlohu v zabezpečovaní odpadových stojísk v podhorských oblastiach, v riešení problematiky nelegálnych krmovísk a ďalších preventívnych opatreniach.